رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شفت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید پلیس راهور شهرستان شفت غروب دوشنبه با حضور سرهنگ حسن شکار سری، جانشین رئیس پلیس راهور، سروان سید افشین گراکوی رئیس پلیس فومنات، سرهنگ علی صداقت فرمانده انتظامی و رحمت حیدری نژاد معاون فرماندار شهرستان شفت و جمعی از فرماندهان و مدیران انتظامی و مسولین شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم فرمانده انتظامی شهرستان شفت ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات رئیس سابق پلیس راهور شهرستان، افزود: سروان معصومی تلاش های فراوانی درراستای کاهش تصادفات درون شهری و ارتقاء فرهنگ ترافیک در سطح شهرستان داشته اند.

سرهنگ علی صداقت با بیان اینکه اقدامات موثری در شناسایی نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات صورت گرفته است، گفت: امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه دار باشد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و زحمات سروان باقر معصومی رئیس سابق پلیس راهور شهرستان شفت، ستوان یکم مهدی پرنیان خوی به عنوان رئیس‌ جدید پلیس راهنمایی رانندگی این شهرستان معرفی شد.

سروان باقرمعصومی نیز به عنوان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی شهرستان صومعه سرا منصوب شد.