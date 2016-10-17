تسهیلات موجب رونق تولید شد/ درمورد بنگاههای بزرگ ملاحظاتی داریم

به گزارش خبرنگار مهر ولی الله سیف در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید و گلایه فعالان اقتصادی نسبت به این تسهیلات گفت: در ابتدا قرار بود که ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط با سقف اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: ما از این موضوع استقبال کردیم زیرا اگر با تخصیص این رقم اهداف در بخش صنعت محقق شود یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می آید زیرا حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان بسیار مبلغ کمتری به حساب می آید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولویت را به بنگاههایی دادیم که محصولات آنها بازار مصرف داشته و با قیمت مناسب عرضه می شود، اظهار داشت: البته مواردی دیگر مانند مطالبات غیر جاری و چک های برگشتی هم مستثنی شد اما به این معنا نبود که بلاتکلیف رها شود و قرار شد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مرجعی برای آن باشد.

سیف با بیان اینکه عملکرد نشان می دهد دستاورد بهتر از پیش بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانکها ابلاغ کردیم که هر بنگاهی که شرایط را داشته باشد می تواند از بانک تسهیلات بگیرد.

وی افزود: هر بنگاهی که با این سرمایه در گردش تولید آن افزایش پیدا کند برای بانکها هم اقدام مثبتی است زیرا باعث می شود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد به بانکها معرفی شده اند و قرارداد را با بانک بسته اند، گفت: این واحدها از تسهیلات استفاده کرده و حداقل مرحله اول پرداخت را انجام داده اند.

سیف با بیان اینکه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است، اظهار داشت: بانکها هم استقبال خوبی کرده‌اند و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی به صورت جهت دار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات شور و تحرک را در واحدها بخصوص در استانها بوجود آورده است، ادامه داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیلات فقط برای بخش صنعت است در صورتی که علاوه بر صنعت، تمام بخش های تولیدی از جمله کشاورزی هم شامل آن می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بنگاههای بزرگ گفت: این بنگاهها نیاز به بررسی دقیق برای توجیه اقتصادی و استمرار فعالیت دارند زیرا باید منابع نظام بانکی منجر به افزایش تولید شده و امکان بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

سیف با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورای گفت‌وگو به مسائل مالیاتی و موادی از دستورالعمل مالیات های مستقیم پرداخته شد، گفت: یکی از بحث هاف نیاز به سرعت عمل و تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رفع موانع تولید، دولت مکلف شده که مکانیزمی در پیش بگیرد تا با حداکثر سرعت و در یک ماه مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان مسترد شود.

وی افزود:ظاهرا یک مسیری طی می شود و دستورالعمل پیچیدگی هایی دارد که در گذشته صحبت شده که این دستورالعمل تسهیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی بحث دیگر را در باره ماده ۱۶۹ قانون مالیات مکرر مستقیم عنوان کرد و گفت: این در ارتباط با اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی بود که در رابطه با تسویه حساب های مالیاتی بنا به حساسیت هایی که نسبت به شفافیت های مالیاتی وجود داشت، دستورالعمل هایی در سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است.

سیف با بیان اینکه تصمیم نهایی این بود که نسبت به رفع ابهامات و دستورالعمل جدید اقدام شود، اظهار داشت: این اقدام هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. در نهایت تصمیم گیری شد که این موارد در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود و سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع بندی به مرحله اجرا در بیاید.

وی به بخشنامه گمرک ایران در رابطه با دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب برای واردات نسبت به برخی از وارد کنندگان گفت: یک لیستی از وارد کنندگان ارائه شده بود که از این مالیات مستثی شده بودند از جمله شرکت های تولیدی و مودیان خوش حساب و این یک اشکالی را ایجاد کرده بود در حقیقت هدف یک درصد پائینی از وارد کنندگان هستند اما این اقدام باعث شد که کلیه وارد کنندگان که خوش حساب هستند و جزو استثنائات هستند دچار یک بروکراسی زیاد از حد شوند و مشکلاتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشنهاد شورا این بود که این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و قرار شد که در این مورد کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد این مطلب را بررسی کرده و در نهایت تصمیم آن توسط وزیر اقتصاد گرفته شود. سیف در خصوص اطلاعیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در مورد ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران اظهار داشت: در سند برجام همزمان یک سری سئولات مطرح شد و راهنمایی هایی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد. البته ابهاماتی که در رابطه با بانکهای بین المللی مطرح بود، بازهم کاملا شفاف نشد.

وی افزود: این ابهامات در مذاکرات با بانکها شفاف تر شد و در جلساتی که با اوفک برگزار شد اینها مورد بررسی قرار گرفت و برای طرف مقابل توضیح داده شد و در نهایت این بیانیه جدید صادر شد. در این بیانیه هیچ تصمیم جدیدی نیست مگر رفع ابهامات قبلی.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کار کردن با دلار محدودیت هایی دارد و برای ما هم مشکلی نیست که با دلار کار نمی کنیم، اما تبدیلات دلاری و داشتن برخی دریافت‌های دلاری باید مشخص می‌شد، گفت: بر اساس سند برجام، داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و دستور پرداخت دلاری از حساب دلاری می‌تواند انجام شود. ما در بخشنامه ای که به بانکها دادیم این موضوع را شفاف و توضیحات لازم را ارائه کردیم.

سیف در خصوص واقعی شدن نرخ ارز اظهار داشت: بانک مرکزی برخورد منطقی با نرخ ارز در بازار دارد و برای جلوگیری از نوسانات هیجانی که قیمت ارز می‌تواند داشته باشد اقداماتی را انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قیمت ارز در بازار واقعی است و حرکتی با شیب ملایم داشته است که با افزایش رشد اقتصادی می تواند ثبات بیشتری یافته و تعدیل شود.

سیف با اشاره به اینکه البته در یک مقاطعی نوساناتی وجود دارد افزود: در سال گذشته نیز در ماه دوم پائیز یک افزایشی داشتیم اما باز هم کاهش یافت و تصور نمی کنم که نوسانات فصلی و لحظه‌ای شرایط خاصی را برای بازار ارز بوجود بیاورد و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا جلوی نوسانات هیجانی را بگیرد.