جزئیات پرداخت تسهیلات رونق تولید/پرداخت ۴۵ هزار میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دولت برای خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط از اردیبهشت امسال کلید خورد و در این راستا به بنگاه ها اعلام شد که برای دریافت این تسهیلات با توجه به شرایط اعلام شده به بانک ها مراجعه کنند. هرچند که برخی از متولیان بخش خصوصی معتقدند این تسهیلات تاکنون نتوانسته نقش زیادی برای خروج از رکود بخش صنعت داشته باشد اما رئیس کل بانک مرکزی معتقد است این تسهیلات تاثیر خوبی را در بخش تولید می‌گذارد.

سیف با بیان اینکه عملکرد نشان می‌دهد دستاورد بهتر از پیش بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانک‌ها ابلاغ کردیم که هر بنگاهی که شرایط را داشته باشد می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد. برای بانکها هم اقدام مثبتی است زیرا باعث می شود بدهی آنها نیز بازپرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها هم استقبال خوبی کرده‌اند و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند این اقدام باعث شد تا تسهیلات نظام بانکی به صورت جهت دار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات شور و تحرک را در واحدها بخصوص در استانها بوجود آورده است، ادامه داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیلات فقط برای بخش صنعت است در صورتی که علاوه بر صنعت، تمام بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی هم شامل آن می‌شود.

گزارش‌های آماری از تسهیلات رونق تولید پرداخت شده نشان می‌دهد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا تاریخ ۲۷ مهر ۹۵ در مجموع تعداد ۶ هزار و ۱۸۵ بنگاه کوچک و متوسط (زیر ۱۰۰ نفر کارکن) موفق به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال شده‌اند.

شرح مجموع تعداد واحدهای ثبت نام کننده ۳۱۹۸۵ تعداد واحدهای معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات ۳۱۸۶۲ مبلغ معادل برای بانک مربوط به واحدهای معرفی شده(میلیون ریال) ۲۷۴.۵۲۱.۰۶۲ تعداد واحدهایی که موفق به دریافت تسهیلات شده اند ۶.۱۸۵ میزان تسهیلات پرداختی(میلیون ریال) ۴۵.۶۱۸.۲۰۷

شرح (آمارتحلیلی) سهم سهم تعداد واحدهایی که موفق به دریافت تسهیلات شده اند از کل واحدهای معرفی شده به بانک ۱۹.۴ درصد سهم میزان تسهیلات پرداختی به کل مبلغ معادل بانک ها مربوط به واحدهای معرفی شده ۱۶.۶ درصد

از کل مبلغ پرداختی بابت تسهیلات، بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب مربوط به استان‌های لرستان با مبلغی معادل ۲.۹۵۸.۹۸۶ میلیون ریال برای ۱۱۹ واحد، استان فارس با ۲.۸۷۷.۵۶۳ میلیون ریال برای ۲۳۱ واحد و استان اصفهان با مبلغ ۲.۴۹۰.۹۵۵ میلیون ریال برای ۳۵۵ واحد بوده است.

همچنین بانک کشاورزی با تامین تسهیلات ۳.۲۵۱ واحد به مبلغ ۱۱.۷۹۷.۵۲۷ میلیون ریال، بانک ملی با تامین تسهیلات ۶۶۲ واحد با مبلغ ۷.۳۵۷.۶۵۳ میلیون ریال و بانک ملت با تامین تسهیلات ۴۸۱ واحد با مبلغ ۵.۷۸۰.۱۲۸ میلیون ریال بیشترین میزان تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند.

نمودار میزان تسهیلات پرداختی به استان ها به ترتیب بیشترین تا کمترین

نمودار میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های عامل به ترتیب از بیشترین تا کمترین