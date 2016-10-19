۲۲۵ نشست گفتمان «استکبار ستیزی» در دامغان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر میرعلی‌اکبری صبح چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دامغان به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به اجرای ۲۲۵ نشست گفتمان «استکبار ستیزی» در دامغان، در این خصوص توضیح داد: این گفتمان‌ها شامل ۱۷۵ نشست در ۱۱ مدرسه و ۵۰ نشست دیگر در سطح حوزه‌های علمیه شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: گفتمان دینی باهدف تبیین و تشریح خوی استکبار جهانی بر علیه ملت ایران ویژه دانش آموزان، طلاب و روحانیان با بهره گیری از اساتید مجرب و با تجربه از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اجرا خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان دامغان با بیان اینکه برای هرچه بهتر برگزار شدن راهپیمایی این روز ۱۱ کمیته فرعی زیر مجموعه ستاد با محوریت فرمانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشکیل خواهد شد، گفت: کمیته‌های اجرایی و مراسم، تبلیغات و فضاسازی، ارتباطات و اطلاع رسانی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی، دانشجویی، دانش آموزی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی، طلاب و روحانیت و هیئت های مذهبی به عنوان کمیته های فرعی ستاد فعالیت خواهند داشت.

میرعلی اکبری بیان داشت: مسئولان هریک از کمیته‌ها باید برنامه‌های خود را برای جمع بندی و اجرای آن در روز یوم الله ۱۳ آبان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه هفته آینده به فرمانداری یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ارسال کنند.

وی تصریح کرد: توجه ویژه به مسئله بدعهدی های آمریکا به عنوان خصوصیت محوری نماد استکبار علیه ملت ایران، تبیین جنایات کنونی آمریکا نسبت به ملت ایران و جهان اسلام و معرفی توطئه‌های جدید آمریکا، تبیین منطق ضرورت بی اعتمادی به آمریکا با توجه به نتیجه‌های حاصل از تلاش‌های دیپلماتیک و تجلی ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار و مصداق آن یعنی آمریکا از مهمترین رویکردها و سیاست های محوری در برنامه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال است که به صورت ویژه و جدی به آنها پرداخته خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان درباره مهمترین برنامه های یوم الله ۱۳ آبان در این شهرستان گفت: این برنامه ها مردم محور بوده و با موضوعاتی نظیر زمینه سازی برای ظهور و نمایاندن ظرفیت‌های ضد استکباری مردم و نخبگان، گسترش فعالیت های تبلیغی و دینی ستاد در سطح مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراکز فرهنگی، فضای مجازی و شهرها و روستاها (نهضت روشنگری)، فعال سازی ظرفیت های اعتقادی ظلم ستیزی و عاشورایی کل جامعه، طراحی فعالیت های چند جانبه از طریق انعقاد تفاهم نامه و هم افزایی بین فعالان نهادی و مردمی، استفاده حداکثری از ظرفیت های اطلاع رسانی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، استفاده حداکثری از ظرفیت های هنر در مقابله با استکبار و استفاده حداکثری از اقشار اثر گذار و زمینه سازی سازماندهی حضور و تظاهرات عظیم ملت بیدار و آگاه و استکبار ستیز برگزار می شود.

در این جلسه مقرر شد راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان مردم دامغان ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا آغاز و تا میدان امام این شهر برگزار شود.