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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با کلیات لایحه «هوای پاک»

موافقت مجلس با کلیات لایحه «هوای پاک»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه هوای پاک را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه هوای پاک که با هدف اصلاح قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

این لایحه در ۳۴ ماده تهیه و به مجلس ارائه شده است و در آن به ساز و کارهای مقابله با آلودگی هوا از جمله کنترل صنایع آلاینده، نحوه مقابله با ریزگردها و سایر آلاینده ها می پردازد و مجازات افرادی را که با عدم رعایت این قوانین زمینه آلودگی هوا را فراهم می کنند نیز تعیین کرده است.

پس از سخنان موافقان و مخالفان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت، مجلس با ۱۲۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کرد و جزئیات آن نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3799952

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