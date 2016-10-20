۱۰۰۰ هزار کلاس درس توسط خیرین در استان سمنان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان، علی اصغر جمعه ای در نشستی با اعضای انجمن خیرین مدرسه ساز استان سمنان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، انجام کار خیر را ثواب الهی خواند و بیان داشت: مشارکت های مردمی در غالب انجمن های خیریه مختلف در کل کشور بسیار تاثیر گذار بوده و این مسئله نشانگر حس مسئولیت اجتماعی مردم بسیار بالا است.

وی تکریم و تشکر از خیرین را بسیار ارزنده خواند و گفت: برگزاری جشنوارهای مختلف امتنان از خیرین بسیار خوب و ارزنده است، اما نباید شرایط بگونه ای باشد که برگزاری جشنواره به عنوان امتیاز و رتبه برای مجمع به حساب آید.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان جذب حامی را به‌عنوان اولویت کاری برشمرد و تصریح کرد: ساخت پروژهای نیمه تمام مدارس و پیشنهادپروژه های جدید با توجه به ضریب و نفوذ دانش آموز، نقشه راه این مجمع است.

جمعه ای ادامه داد: یک خیر مدرسه ساز برای سرمایه گذاری کار خیر دغددغه های همچون شناسایی مناطق محروم، کمبود کلاس و محیط آموزشی است که باید رفع شود.

وی استقبال و میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز در استان سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تکثیر آگاهی و رشد علم دانش فریضه ای است که در استان سمنان تبدیل به فرهنگ شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۳۷۸ تا کنون ۱۵۰ مدرسه توسط خیرین استان با مشارکت سازمان نوسازی مدارس تامین شده که شامل یک‌هزار و ۶۷ کلاس درس است.