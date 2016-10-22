به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان پور یکشنبه ۲ آبان ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل فیلم اکران، نقد و بررسی می‌شود.

مستند «زمناکو» در مدت زمان ۷۰ دقیقه روایت گر قصه زندگی کودکی ۴۰ روزه است که در جریان جنگ تحمیلی از حلبچه واقع در عراق به ایران آورده می شود و امروز به دنبال یافتن هویت واقعی خود است.

مستند بلند «زمناکو» تاکنون تندیس شایستگی بهترین فیلم مستند از هفدهمین جشن خانه سینما، تندیس شایستگی بهترین پژوهش از هفدهمین جشن خانه سینما، تندیس بهترین کارگردان از نهمین جشنواره سینما حقیقت (جایزه شهید آوینی) و جایزه بین الادیان سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر را بدست آورده است.

مهدی قربان پور کارگردان، محمد شکیبا نیا تهیه کننده، صادق سوری تصویربردار، باسط جبار تصویربردار، ارسلان امیری تدوین، هادی ساعد محکم صدابردار، کیومرث سبحانی صدابردار، احسان افشاریان طراحی و ترکیب صدا، مجید پوستی موسیقی، محمد هادی حیدری مدیر تولید، وحید کردنیا عکس، ریبوار احمد حمل عبابیلی دستیار کارگردان، پریسا شکیب طراح پوستر عوامل این مستند هستند.

مهدی قربان پور کارگردان و سحر عصرآزاد منتقد مهمانان چهارصد و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌