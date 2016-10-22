کشف ۲۲ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا گوهری امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهر ایلام رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کارماموران اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و فعال کردن گشت های شبانه به صورت محسوس و غیر محسوس در نقاط مختلف شهر سارق شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: در یک عملیات موفق پلیسی سارق در مخفیگاهش دستگیر و در تحقیقات به عمل آمده به ۲۲ فقره سرقت منزل، مغازه و اماکن خصوصی اعتراف کرد.

سرهنگ گوهری در خصوص نحوه سرقت متهم گفت: این متهم در ساعات خلوت با اطلاع از عدم حضور مالک منازل، وارد خانه شده و پس از سرقت اموال با ارزش متواری می شد.

وی در پایان از شهروندان خواست :ضمن رعایت هشدارهای پلیسی،منزل خود را به سیستم های ایمنی مجهز کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک قبل از هر اقدامی بلافاصله با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.