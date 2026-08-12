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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

پلمب دو واحد صنعتی غیرمجاز در مهریز

پلمب دو واحد صنعتی غیرمجاز در مهریز

یزد - دادستان عمومی و انقلاب مهریز از پلمب دو واحد صنعتی غیرمجاز به دلیل ارتکاب تخلفات زیست‌محیطی و فعالیت بدون مجوزهای قانونی خبر داد.

محمدحسین دهقان طزرجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از محیط‌زیست و پیشگیری از ایجاد آلودگی و آسیب به سلامت شهروندان، موضوع فعالیت دو واحد صنعتی غیرمجاز در این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده و احراز تخلفات زیست‌محیطی، دستور قضایی لازم برای پلمب این واحدها صادر شد که بر اساس آن، یک واحد غیرمجاز تولید آهن اسفنجی و یک واحد غیرمجاز تولید روغن خوراک دام، توسط اداره محیط زیست شهرستان، به دلیل فعالیت خارج از ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، پلمب شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنعتی باید منطبق با الزامات قانونی و زیست‌محیطی باشد، تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، با هرگونه فعالیتی که موجب تهدید محیط‌زیست، آلودگی منابع طبیعی یا تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از محیط‌زیست و سلامت عمومی از مصادیق حقوق عامه است و دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند ضمن نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی، موارد تخلف را به مراجع قانونی اعلام کنند تا در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام شود.

کد مطلب 6915041

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