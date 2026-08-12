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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

انجام انفجار کنترل شده در بروجرد

انجام انفجار کنترل شده در بروجرد

بروجرد - فرمانداری بروجرد از انجام انفجار کنترل شده در این شهرستان به دلیل فعالیت‌های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری بروجرد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین‌وسیله به اطلاع شهروندان محترم شهرستان بروجرد می‌رساند؛ با هماهنگی قبلی، امروز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵ انفجار کنترل شده مواد ناریه در راستای فعالیت‌های عمرانی در شهرستان انجام خواهد شد.

شایان‌ذکر است که این انفجار، کنترل شده و با هماهنگی صورت‌گرفته میان دستگاه‌های عمرانی و انتظامی بوده و از شهروندان بروجرد و روستاهای تابعه بخش مرکزی و شیروان خواهشمند است در صورت شنیدن صدای انفجار در ساعات یاد شده، نگرانی به خود راه ندهند.

کد مطلب 6915047

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