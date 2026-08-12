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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی آغاز شد

بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی آغاز شد

خرم‌آباد - بلیت‌فروشی دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر سپاسی شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد: هواداران گرامی، در پی فراهم‌شدن بستر حضور هواداران در ورزشگاه تختی، مسابقات خیبر از دیدار پیش‌رو مقابل فجر سپاسی با حضور هم‌زمان آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

برای تهیه بلیت لطفاً با مراجعه به سایت https://kheybarticket.ir/ نسبت به تهیه بلیت اقدام فرمایید و بدون بلیت به ورزشگاه مراجعه نفرمایید.

جایگاه‌ها و ورودی‌های جداگانه و اختصاصی برای آقایان و بانوان محترم در ورزشگاه تختی در نظر گرفته شده و ورودی‌های ورزشگاه به شکل زیر تقسیم خواهند شد:

ورودی اختصاصی آقایان: میدان پلیس، خیابان ناصر میرزایی، درب اصلی ورزشگاه تختی

ورودی اختصاصی بانوان: میدان تیر، بلوار شهید غلامرضایی، کوچه مخابرات، درب ورودی دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند

آقایان و بانوان گرامی، لطفاً با تهیه بلیت و صرفاً از ورودی اختصاصی در نظر گرفته شده به ورزشگاه مراجعه کنید.

کد مطلب 6915040

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    نظرات

    • امیر IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 0
      پاسخ
      عالی
    • امیر IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      5 1
      پاسخ
      عالی

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