نوای عزا در آذربایجان شرقی به مناسبت رحلت پیامبر(ص) وشهادت امام حسن(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین آذربایجان شرقی در سالروز رحلت جانگداز حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، با حضور در آیین‌های سوگواری، ارادت و محبت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.

همزمان با این مناسبت، مراسم عزاداری در شهرها و روستاهای مختلف استان برگزار شد و هیئت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه میزبان سوگواران و ارادتمندان پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) بودند.

عزاداران با حضور در دسته‌های سوگواری خیابانی و مجالس عزاداری، در غم رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به سینه‌زنی و مرثیه‌خوانی پرداختند.

مراسم سوگواری این ایام همچنین با نوحه‌خوانی و بیان فضائل و سیره پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) همراه بود و مردم استان در فضایی آکنده از حزن و اندوه، یاد و نام آن بزرگواران را گرامی داشتند.

مردم آذربایجان شرقی با حضور گسترده در این آیین‌ها، بار دیگر ارادت دیرینه خود به ساحت پیامبر گرامی اسلام(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.