به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر شنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار مهمی برای سرمایهگذاری است و ما نیز حمایت لازم را از سرمایهگذاران در استان خواهیم داشت.
وی با اشاره به نقش مهم و تعیینکننده بانکها در توسعه سرمایهگذاری در استان، خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن نگاه ویژهای به رمایهگذاری دارد و باید از ظرفیت این بانک استفاده شود.
استاندار بوشهر به مزیتهای بالای استان بوشهر در بخش سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: حدود ۷۰ درصد از گاز کشور در استان بوشهر تولید میشود که ظرفیت بسیار خوبی را برای توسعه صنایع پائیندست پتروشیمی فراهم کرده است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی وزیر نفت برای تامین خوراک مورد نظر صنایع پتروشیمی در محدوده شمالی و مرکزی استان، بیان کرد: مرکز و مناطق شمالی استان برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی ظرفیت بسیار خوبی است.
سالاری از ایجاد پایانه صادرات مواد معدنی به عنوان یکی دیگر از ظرفیتهای مهم سرمایهگذاری یاد کرد و ادامه داد: یکی از اسکلههای نیمه تمام رها شده در استان برای صادرات مواد معدنی ظرفیت بسیار خوبی دارد.
وی احداث راهآهن بوشهر علاوه بر اتصال به شبکه سراسری را ظرفیت خوب دیگری برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان عنوان کرد و ادامه داد: حمل و نقل دریایی از دیگر ظرفیتهای سرمایهگذاری در استان است که باید به سمت شناورهای مدرن حرکت کنیم.
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