«هست و نیست» به مرحله انتخاب بازیگر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شایانفر تهیه کننده سریال «هست و نیست» درباره این اثر که در مرحله پیش تولید است، گفت: از چندی پیش بازنویسی مجموعه «هست و نیست» آغاز شده و محمدرضا آهنج کارگردانی آن را بر عهده دارد. در حال حاضر همه لوکیشن های این مجموعه انتخاب شده و در مرحله انتخاب بازیگران هستیم.
عوامل این مجموعه به این شرح هستند: مدیر تصویربرداری: حسین ناظریان، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: غفار رضایی، طراح گریم: آرمین اسماعیلی، مدیر تولید: عباس دقاقی، دستیار اول کارگردان: داود بابایی، عکاس: هانیه رستمی و منشی صحنه: بهاره حسینی.
این مجموعه به سبک زندگی ایرانی اسلامی میپردازد و تصویرگر چند خانواده از طبقات اجتماعی مختلف است. علی حدادی سرپرست نویسندگان این سریال است. ساناز اسدی، علی اکبر حیدری و رافعه رستمی نویسندگان این مجموعه هستند.
«هست و نیست» داستان احمد و ناصر را روایت میکند که دوستی آن ها به سالهای کودکی در محله سرچشمه تهران بازمیگردد و آنها بعداً به واسطه ازدواج با دو خواهر با هم فامیل شدهاند. اما کمکم راهشان از هم جدا شده؛ ناصر به دلیل میل سیری ناپذیرش به پیشرفت مالی، اکنون مرد ثروتمندی است که هر جا لازم بوده قانون و اخلاق را زیر پا گذاشته است. احمد، اما برخلاف ناصر، زندگی معمولی و سالمی برای خود و خانوادهاش ساخته است. هرچند از تفاوت سطح زندگیاش در مقایسه با رفاه زندگی ناصر، در درون شرمنده است و احساس شکست میکند. این احساس باعث وسوسه احمد میشود و احمد پا به راه جدیدی میگذارد که...
مجموعه «هست و نیست» به تهیه کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی محمد رضا آهنج در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود.
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