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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

رئیس دفتر بازرسی وزارت بهداشت:

حوزه سلامت تهدیدهای فراوانی دارد

حوزه سلامت تهدیدهای فراوانی دارد

بجنورد- رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه حوزه سلامت می‌تواند مورد تهدیدهای فراوانی قرار گیرد، بنابراین باید به پدافند غیرعامل توجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی ظهر شنبه در نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: حوزه سلامت می‌تواند مورد تهدیدهای فراوانی به‌خصوص برای انسان قرار گیرد، بنابراین سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت بهداشت در این خصوص برنامه‌های هدف‌داری را باید در دانشگاه‌ها اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون وزارت بهداشت درزمینهٔ اجرای پدافند غیرعامل نتوانسته است موفق عمل کند، بنابراین با بررسی و شناسایی موارد دقیق باید این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

مشاور وزیر افزود: چنانچه آئین‌نامه در این خصوص تهیه نشود و نقاط حساس مورد شناسایی قرار نگیرد به‌طورقطع در زمان بحران با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

پدافند غیرعامل وسیله‌ای برای پیشگیری از خسارت‌های مالی و محیط‌زیست

دبیر همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل نیز در این مراسم به لزوم توجه به پدافند غیرعامل در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در حوزه پدافند غیرعامل نیازی به ابزارات نظامی وجود ندارد، بنابراین باید با اجرایی کردن پدافند غیرعامل از بروز خسارت‌های مالی به تجهیزات، محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها جلوگیری کرد.

جعفر حجازی اظهار کرد: پدافند غیرعامل در حوزه سلامت و درمان از بروز هرگونه آسیب و تهدید بهداشتی و سلامت جامعه پیشگیری می‌کند و نیز سبب ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و استمرار خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش آسیب‌پذیری در زمان بحران می‌شود.

وی نهادینه‌سازی طرح جامع مدیریت بحران، توسعه بهداشت و ارتقاء سطح سلامت، اتخاذ تمهیدات لازم برای وجود ذخایر کافی دارو و تجهیزات پزشکی، تهیه منابع اطلاعاتی به‌منظور دریافت سریع اخبار حوادث و آسیب‌های سلامتی در مواقع بحران، انجام مانورهای مداوم به‌منظور ارتقا کارایی نیروهای انسانی در مواقع بحران، اجرای تحقیقات علمی و پژوهشی در عرصه‌های بالینی و غیره را ازجمله تمهیدات لازم جهت اجرای پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد.

کد مطلب 3802907

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