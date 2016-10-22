حوزه سلامت تهدیدهای فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی ظهر شنبه در نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: حوزه سلامت میتواند مورد تهدیدهای فراوانی بهخصوص برای انسان قرار گیرد، بنابراین سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت بهداشت در این خصوص برنامههای هدفداری را باید در دانشگاهها اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: تاکنون وزارت بهداشت درزمینهٔ اجرای پدافند غیرعامل نتوانسته است موفق عمل کند، بنابراین با بررسی و شناسایی موارد دقیق باید این عقبافتادگی را جبران کنیم.
مشاور وزیر افزود: چنانچه آئیننامه در این خصوص تهیه نشود و نقاط حساس مورد شناسایی قرار نگیرد بهطورقطع در زمان بحران با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
پدافند غیرعامل وسیلهای برای پیشگیری از خسارتهای مالی و محیطزیست
دبیر همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل نیز در این مراسم به لزوم توجه به پدافند غیرعامل در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در حوزه پدافند غیرعامل نیازی به ابزارات نظامی وجود ندارد، بنابراین باید با اجرایی کردن پدافند غیرعامل از بروز خسارتهای مالی به تجهیزات، محیطزیست و سلامت انسانها جلوگیری کرد.
جعفر حجازی اظهار کرد: پدافند غیرعامل در حوزه سلامت و درمان از بروز هرگونه آسیب و تهدید بهداشتی و سلامت جامعه پیشگیری میکند و نیز سبب ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و استمرار خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش آسیبپذیری در زمان بحران میشود.
وی نهادینهسازی طرح جامع مدیریت بحران، توسعه بهداشت و ارتقاء سطح سلامت، اتخاذ تمهیدات لازم برای وجود ذخایر کافی دارو و تجهیزات پزشکی، تهیه منابع اطلاعاتی بهمنظور دریافت سریع اخبار حوادث و آسیبهای سلامتی در مواقع بحران، انجام مانورهای مداوم بهمنظور ارتقا کارایی نیروهای انسانی در مواقع بحران، اجرای تحقیقات علمی و پژوهشی در عرصههای بالینی و غیره را ازجمله تمهیدات لازم جهت اجرای پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد.
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