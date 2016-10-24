سرمایه گذاری ۳۰۰میلیارد تومانی برای برند سازی زعفران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون سازمان انرژی اتمی ایران اظهارکرد: هم اکنون به دلیل نبود برند مناسب محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک و زعفران و عناب به صورت فله ای از استان خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به کیفیت زعفران خراسان جنوبی محصول سایر استان‌ها نیز به دلیل نبود برند به نام این استان در بازار به فروش می‌رسد، بیان کرد: باید حمایت از بهره بردار و سرمایه گذاران در راستای ایجاد صنایع بسته بندی و فراوری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سود واقعی محصولات کشاورزی از جمله زرشک و زعفران به جیب دلالان می‌رود، عنوان کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دست دلالان از بازار محصولات کشاورزی استان کوتاه شود.

پرویزی گفت: در راستای حمایت از محصول زعفران استان بنیاد برکت سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای برند سازی این محصول در استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توافقاتی که با مسئولان بنیاد برکت انجام شده به زودی زمینه صادرات محصولات استراتژیک استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اعلام آمادگی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در استان نیز گفت: آمادگی داریم تا تسهیلات ارزان قیمت و زمین را برای راه اندازی این شرکت‌ها در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهیم.

وی از احداث سامانه پرتودهی در بیرجند خبر داد و بیان کرد: این سامانه به عنوان چهارمین سامانه پرتودهی کشور فعالیت خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی از مدیران ذی ربط خواست تا حصول نتیجه نهایی و بطور جد احداث سامانه پرتودهی را پیگیری کنند.

پرویزی با تاکید بر اینکه در احصاء مشکلات استان باید مسئولان استانی آینده نگری داشته باشند، ادامه داد: در پایانه مرزی ماهیرود نیاز به تامین برق وجود دارد که آماده مشارکت با وزارت نیرو برای احداث پست ۱۳۲ کیلو ولت در این منطقه هستیم.