افزایش ارزش محصولات کشاورزی خراسان جنوبی با پرتودهی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی سایت پرتودهی سربیشه اظهار کرد: هماهنگی موجود بین مسئولان استانی و شهرستانی در خراسان جنوبی نشانگر آن است که اقدامات خوبی در این حوزه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پرتودهی از سال ۱۳۶۴ توسط یک شرکت کانادایی در ایران آغاز شده است، افزود: توجه به نیاز موجود در نقاط مختلف کشور موجب ایجاد سامانه‌های پرتودهی در کشور شد و هر یک از مراکز ایجادشده در کشور برای موضوع خاصی مانند محصولات کشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، سیم و کابل ایجاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه با پرتودهی، عمر کابل افزایش می‌یابد، ادامه داد: در هر یک از چهار مرکز مورد نظر خدمات گسترده‌ای ارائه می‌شود و با تدوین سند آمایش سرزمینی، برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز پرتودهی در هشت منطقه کشور انجام گرفته است و در ادامه مراکز پرتودهی در دیگر نقاط کشور راه‌اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی ویژه‌ای در خراسان جنوبی تولید می‌شود که برای پرتودهی آنها نیاز به دستگاه خاصی در این زمینه است و این کار باید با دقت هرچه بیشتری انجام شود.

صادقی اظهار کرد: باید مطالعات لازم برای ایجاد مرکز پرتودهی در خراسان جنوبی به عنوان دوازدهمین مرکز در این زمینه در کشور انجام شود.

وی همچنین خواستار آن شد که بعد از ایجاد این مرکز، هیچ‌گاه بیکار نماند و همیشه زمینه برای پرتودهی در استان فراهم باشد.

وی به اتاق بازرگانی بیرجند نیز پیشنهاد کرد که با دعوت از اتاق‌های بازرگانی استان‌هایی که محصولات آنها مانند پسته از خراسان جنوبی صادر می‌شود، کار پرتودهی و بسته‌بندی محصولات مورد نظر آنها در خراسان جنوبی انجام شود.

صادقی با اشاره به تولید حدود ۱۳۰ هزار کیلو زرشک در خراسان جنوبی، افزود: با پرتودهی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی، زمینه برای صادرات آنها به نقاط مختلف جهان فراهم خواهد شد.

معاون سازمان انرژی اتمی کشور گفت: زرشک هرچند یک محصول استراتژیک است، اما به دلیل انجام نشدن تبلیغات لازم و استانداردسازی آن، زمینه صادرات این محصول در جهان به خوبی فراهم نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید از سوی مسئولان استان و شهرستان سربیشه اطمینان خاطری به ما داده شود که مرکز پرتودهی مورد نظر همیشه فعال خواهد بود.

صادقی در ادامه افزود: محصولات مورد نظر باید بسته‌بندی و پرتودهی شوند و باید از فروش فله‌ای محصولات کشاورزی خراسان جنوبی جلوگیری شود تا این استان جزو پنج استان برتر در این خصوص شود.