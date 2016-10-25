به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه با همکاری مراکز علمی و آموزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با محوریت مباحث کلامی کرده است.

تاریخ کلام علم با ارائه حجت الاسلام سبحانی نیا

بر پایه این گزارش دوره آموزشی «تاریخ علم کلام» با محوریت مدرسه مدینه یکی از این دوره هاست که با تدریس حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی سبحانی نیا عضو هیأت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم همراه خواهد بود.

این دوره به صورت یک روز در هفته در سالن همایش های بنیاد فرهنگی امامت واقع در بلوار معلم، کوچه شماره ۱۰ خیابان شهیدین برگزار می شود و آغاز دوره نیز از روز سه شنبه یازدهم آبان ماه سال جاری ساعت ۸ صبح خواهد بود.

حوزه و مکاتب کلامی امامیه با تدریس حجت الاسلام رضوی

دوره دومی که این انجمن اقدام به راه اندازی آن کرده است، دوره آموزشی «حوزه ها و مکاتب کلامی امایه» است که حجت الاسلام والمسلمین رسول رضوی دانشیار دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تدریس این مباحث را برعهده گرفته است.

این دوره نیز به صورت هفته ای یک جلسه برگزار می شود و محل برگزاری جلسات نیز در مؤسسه امام صادق(ع) واقع در پردیسان، بلوار شهید مولوی، کوچه دانشگاه ادیان و مذاهب خواهد بود.

آغاز دوره آموزشی «حوزه ها و مکاتب کلامی امایه» از روز چهارشنبه پنجم آبان ماه بعد نماز مغرب و عشاء است.

کلام جدید با ارائه منصور نصیری

دوره آموزشی سوم مباحث مربوط به «کلام جدید» است که قرار است روزهای یک‌شنبه هرهفته ساعت چهار عصر در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه علمیه قم واقع در بلوار جمهوری کوچه شماره دو برگزار شود.

این دوره آموزشی همراه با ارائه مباحث توسط منصور نصیری پژوهشگر کلام، فلسفه دین و اخلاق، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و صاحب تألیفات زیاد در زمینه فلسفه و کلام همراه خواهد بود و این دوره نیز از روز یک‌شنبه نهم آبان ماه آغاز می شود.

زبان تخصصی کلام و فلسفه دین با تدریس محمد جاودان

دوره آخری که قرار است به همت انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار شود، دوره آموزشی «زبان تخصصی کلام و فلسفه دین» با تدریس محمد جاوان است که از روز دوشنبه دهم آبان ماه آغاز می شود.

محمد جاودان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید، معاون علمی ـ پژوهشی دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب و رئیس پژوهشکده ادیان و مذاهب و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب است.

محل برگزاری این دوره، سالن کنفرانس دانشگاه ادیان و مذاهب واقع در پردیسان بلوار شهید مولوی و زمان برگزاری آن روزهای دوشنبه هرهفته ساعت چهار عصر خواهد بود.

در برگزاری این دوره های آموزشی مؤسسه امام صادق(ع)، دانشگاه ادیان و مذاهب و بنیاد فرهنگی امامت با انجمن های علمی حوزه علمیه قم همکاری می کنند.

علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاس ها باید نام و نام خانوادگی و عنوان کلاس را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵ ارسال کنند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح با شماره تلفن ۳۲۹۲۸۵۴۶ تماس برقرار کنند.