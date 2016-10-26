کنگره متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کیوان ساعتی دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران، گفت: این کنگره با حضور ۲۰۰۰ دندانپزشک از سراسر ایران و بالغ بر ۱۲۰ سخنران داخلی و چندین سخنران مطرح بین المللی با شعار «علم و هنر در خدمت سلامت و کرامت بیماران» از امروز چهارشنبه ۵ آبان ۹۵ در هتل المپیک تهران آغاز بکار کرد.

وی هدف از برگزاری این کنگره را آشنایی همکاران با آخرین دانش و تکنیک های جدید دندانپزشکی ترمیمی و درمان های با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد های علمی برای بیماران و آشنایی با جدیدترین مواد دندانی عنوان کرد.

ساعتی، محورهای مهم این کنگره را شامل آخرین دستاوردهای ترمیمی، روش های کنترل و پیشگیری از پوسیدگی های دندان در افراد جامعه، حساسیت های دندانی و روشهای معالجه آن، کاربرد دانش و هنر در ترمیم دندان های قدامی، بازسازی دندان های درمان ریشه شده، سایش های دندانی، دندانپزشکی دیجیتال و اخلاق پزشکی بر شمرد و همچنین در کنار این کنگره نمایشگاه جانبی تجهیزات دندانپزشکی با ۳ سالن و بیش از ۶۰ شرکت معتبر داخلی جهت ارائه به دندانپزشکان حضور دارند.

وی اظهار داشت: امروزه تقاضای قشر عظیمی از جامعه خصوصا جوانان به مسئله زیبایی و زیباتر شدن بسیار فراگیر شده است که این نشان از همه گیر شدن تقاضای زیبایی است.

ساعتی ادامه داد: با توجه به موضوع مهم و جدی فوق الذکر و با توجه به اثرات عمیق این موضوع در ایجاد اعتماد به نفس و سلامت روحی و روانی افراد و همچنین نقش تعیین کننده (دندان های سالم) در زیبایی چهره در کنگره شانزدهم سعی نموده ایم که پاسخ به تقاضاهای فوق را از اهداف این کنگره قرار دهیم و همکاران و دانشجویان و علاقمندان را با ساده ترین، ارزان ترین و در عین حال با دوام ترین روش های موجود در نحوه بازگرداندن دوباره زیبایی به دندان های نازیبا آشنا سازیم.

