به گزارش خبرگزاری مهر، مجله علوم انسانی «زاویه» که سابق بر این تهیه‌کنندگی آن را علیرضا حائری برعهده داشت از امشب با تهیه کنندگی حسین مروی روی آنتن می‌رود.

برنامه «زاویه» امشب ۵ آبان به این سوال پاسخ می دهد که چرا معمولا وزرای ارشاد دولت مستعجل اند و در دوره های مختلف وزارت را ترک کرده اند؟

عبدالله صلواتی مجری برنامه این موضوع را با حضور ۴ کارشناس شامل حجت الاسلام علی ذوعلم، محمدجواد حق شناس، حسن بنیانیان و مسعود کوثری بررسی می کند.

برنامه «زاویه» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است و چهارشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار پخش می شود.