استاندار خراسان رضوی: اقتصاد فضا در جهان نقش قابل توجهی پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: امیدواریم از ظرفیت‌های استان پهناور خراسان رضوی در حوزه فضایی استفاده کنیم؛ استانی که هم از نظر جغرافیایی گسترده است و هم تنوع اقلیمی، مرزهای طولانی و دانشگاه‌های بزرگ و توانمندی دارد.

استاندار خراسان رضوی افزود: در این دوره مدیریت استان، موضوع اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از محورهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت‌های مختلف استان در این زمینه می‌توانند در کنار سازمان فضایی ایران به توسعه فعالیت‌های فضایی کمک کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی نیشابور و نام خیام گفت: یکی از ویژگی‌های مهم خراسان رضوی، وجود آرامگاه خیام است؛ شخصیتی که در حوزه نجوم و ریاضیات جایگاه ویژه‌ای دارد و در سطح جهانی نیز با نام خیام شناخته می‌شود.

مظفری ادامه داد: آسمان‌نمای خیام که در سال‌های گذشته در کنار آرامگاه این دانشمند ساخته شده، از نظر تجهیزات و امکانات یکی از پروژه‌های کم‌نظیر در کشور و منطقه است و می‌تواند ظرفیت مهمی برای آموزش و ترویج علم باشد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از این ظرفیت گفت: باید از آسمان‌نمای خیام و سایر امکانات علمی استان برای آشنایی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانشجویان و علاقه‌مندان، با علوم و فناوری‌های نوین استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اقتصاد فضا اظهار کرد: اقتصاد فضا امروز در جهان نقش قابل توجهی پیدا کرده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، استان خراسان رضوی نیز با حداکثر توان در این حوزه وارد شود.

مظفری امضای تفاهم‌نامه با سازمان فضایی ایران را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری و اجرایی استان در این مسیر تأکید کرد.