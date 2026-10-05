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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

«تحقیق و توسعه» حلقه اتصال تولید سمنان به بازارهای صنعتی

«تحقیق و توسعه» حلقه اتصال تولید سمنان به بازارهای صنعتی

سمنان- فرماندار سمنان بر استفاده از ظرفیت تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی برای ارتقای تولید و تقویت حضور آنها در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه رونق تولید با موضوع ظرفیت‌های تولیدی و تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی باید از ظرفیت بخش‌های تحقیق و توسعه برای ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی خود استفاده کنند.

وی مستندسازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را از الزامات مهم در ارزیابی این واحدها دانست و افزود: بخشی از توانمندی‌های واحدهای صنعتی در حوزه تحقیق و توسعه به دلیل ضعف در مستندسازی، آن گونه که باید در ارزیابی‌ها دیده نمی‌شود و می‌بایست این موضوع جدی دنبال شود.

فرماندار سمنان با اشاره به توانمندی شرکت های واقع در شهرک صنعتی بیان کرد: این ظرفیت ها می‌تواند در اجرای پروژه‌های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاهی و تصفیه خانه و سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

صممیمان ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه را از عوامل موثر در افزایش قدرت رقابت واحدهای صنعتی عنوان کرد و افزود: استفاده از دانش و ظرفیت‌های موجود در داخل واحدهای تولیدی می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌ها و حضور موثرتر آنها در بازارهای تخصصی را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به رتبه این شرکت در ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه، بر تقویت عملکرد و مستندات این مجموعه برای ارتقای جایگاه آن در ارزیابی‌های آینده تأکید کرد.

کد مطلب 6969014

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