به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان در فرمانداری سمنان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه یک رویداد ملی است، اظهار داشت: صنایع دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد گردشگری به شمار می‌رود و برگزاری نمایشگاه می‌تواند به معرفی توانمندی‌های استان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، تأمین زیرساخت‌های محل برگزاری نمایشگاه را از اولویت‌های این رویداد عنوان کرد و ادامه داد: مسائل مربوط به گاز و برق باید جدی پیگیری شود تا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های آینده نیز فراهم باشد.

دهرویه همچنین بر تسریع در آسفالت محل برگزاری نمایشگاه تأکید کرد و توضیح داد: در صورت آماده نشدن زیرساخت‌های مورد نیاز، باید بررسی محل جایگزین با سرعت انجام شود.

وی با اشاره به نقش شهرداری در برگزاری این رویداد، تصریح کرد: مسئولیت نمایشگاه تنها بر عهده شهرداری نیست و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز باید متناسب با وظایف خود در برگزاری آن مشارکت داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تبلیغات گسترده نمایشگاه در سطح استان و محورهای مواصلاتی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای معرفی این رویداد شد.

دهرویه از پیگیری برای جذب منابع ملی نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: می کوشیم با استفاده از ظرفیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخشی از هزینه‌های برگزاری نمایشگاه از منابع ملی تأمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان سمنان به شکل مطلوب برگزار و زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع دستی و گردشگری استان فراهم خواهد شد.