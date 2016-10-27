اجرای پرفورمنس در گالری های پایتخت/ هفته تصویرگری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته، ۷ آبان بیش از ۳۰ نمایشگاه در گالری های پایتخت افتتاح می شود در حالیکه تعداد بسیار زیادی از نمایشگاه ها از هفته گذشته به کار خود ادامه می دهند. در ادامه نگاهی داریم به برخی افتتاحیه های پایتخت در اولین جمعه آبان ماه ۹۵.

گالری محسن: نمایشگاه آثار چند رسانه ای سارا عباسیان شامل آثار مفهومی در نقد دنیای معاصر با عنوان «گرانش تباهی ناپذیر» از هفتم تا بیست و ششم آبان ماه در گالری «محسن» برپا می شود. نمایشگاه چند رسانه ای «گرانش تباهی ناپذیر» روز جمعه هفتم آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ افتتاح و طی روزهای هشتم تا بیست و ششم آبان از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۰ در گالری محسن میزبان علاقه مندان به هنر چندرسانه ای است.

گالری ساربان: رضوان صادق زاده در تازه‌ترین نمایشگاه خود که ۷ آبان‌ماه در گالری ساربان افتتاح می شود بار دیگر نقاشی‌هایش از انسان هایی با هویت شرقی را به نمایش می گذارد. مضمون اغلب آثار وی برخاسته از تفکر شرقی بوده و از یک سو با الهام از اندیشه دائو و ذن شکل گرفته و از سوی دیگر ریشه در نگارگری ایرانی دارد. علاقمندان دیدن این نمایشگاه می توانند از هفتم تا هفدهم آبان همه روزه به جز سه شنبه ها، ساعت ۴ تا ۸ عصر به گالری ساربان، واقع در سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه کنند.

گالری ایوان: گالری ایوان از هفتم آبان میزبان تعدادی از نقاشی های فریدون امیدی است که در مرز میان واقعیت و خیال به نمایش چشم اندازی مسخ شده می پردازد که اجزای آن دچار سانحه یا تغییر آنی شده و لحظه ای دیگر از دید ما ناپدید خواهند شد. در بخشی دیگر از آثار این مجموعه، هنرمند به نمایش مکان هایی پرداخته که حالتی یادمان گونه دارد و لحظه ای را که از حرکت بازایستاده است ثبت می کند. نمایشگاه «روز آبی» ۷ تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۵ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن بست حمید، شماره ۱ برقرار است و علاقمندان می توانند هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند.

گالری نگاه: نمایشگاه نقاشی های علی محمد حیدری با نام «حمله حیدری» جمعه ۷ آبان در گالری نگاه واقع در خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴ افتتاح می شود.

گالری۲۶ : نمایشگاه «تنیدگی» با نمایش نقاشی هایی از مرتضی اردلان ۷ آبان در گالری ۲۶ به نمایش در می آید. این هنرمند درباره نمایشگاه خود نوشته است: نقاشی و طراحی وسیله حرف زدن من است. برای من بهانه است. با طراحی و نقاشی با خود، گفتمان می کنم، خودم را به چالش می کشم، خودم را حل می کنم، کش مکش های درونم را پاسخ می دهم. در جهان یافت شده، خود را ادامه می دهم و چیزهای تازه کشف کرده و با تغییر همراه می شوم. در دنیای خودم سیر می کنم و به جهان دیگران سرک نمی کشم. گالری ۲۶ در فرمانیه شرقی، خیابان سلمان پور ظهیر، شماره ۲۶، واحد ۳ واقع است.

گالری آ: «امکان رخداد» عنوان نمایشگاهی است که ۷ آبان در گالری «آ» واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان جنوبی)، کوچه اردشیر ارشد، شماره ۷‏ افتتاح می شود.

گالری رج: نمایشگاه «خیم وخیم» عکس های سه هنرمند عکاس از طبیعت رو به زوال بخشی از نقاط کشور است. صونا بسیطی، سمیرا هاشمی، اردلان صدیقی این سه عکاس هستند که عکس هایشان ۷ آبان روی دیوار گالری رج می رود.

گالری اثر: نمایشگاه «دام نظم» ۷ آبان در گالری اثر افتتاح می شود. گالری اثر آخرین مجموعه نقاشی های وحید حکیم را نمایش می دهد. در این نمایش، آثار انتزاعی حکیم لحنی مینیمال و در عین حال فیگوراتیو به خود می گیرند. حکیم در این مجموعه ۱۱ اثر نقاشی مینیمال با حاشیه های فیگوراتیو و موتیف های بسیار ظریف رنگی در قلب سیاهی خلق کرده است.

خانه هنرمندان ایران: نمایشگاه هفته تصویرگری با عنوان «ما تصویرگر هستیم» از ۷ آبان در خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود و تا ۱۷ آبان ماه در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طاقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان ایران برپاست.

گالری افرند: رویداد شنیداری «وضعیت جنگی» که در آن هفت هنرمند طی هفت روز پرفورمنس هایی را با کیوریتوری وحید شلمانی اجرا می کنند از ۷ تا ۱۴ آبان در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان آرا، خیابان ۱۹ام (جلال حسینی)، بعد از تقاطع اشک شهر، پلاک ۴۸ برگزار می شود. رامین اعتمادی بزرگ، مهدی بهبودی، محمد جواد سروش، سهراب جلایی، مهدی حامی، اشا صدر و نادر مشایخی هنرمندانی هستند که در این پروژه شرکت دارند.

گالری سیحون: نقاشی_مجسمه های آذر شیخ بهاء الدین زاده که «هستی اینجا» نام دارد از روز جمعه ۷ آبان به مدت دو هفته تا ۱۹ آبان ماه در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ به جز روزهای دوشنبه و جمعه میزبان علاقه مندان به نقاشی است.