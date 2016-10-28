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۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

کشف کالاهای قاچاق ۸۵ میلیاردی در هرمزگان

کشف کالاهای قاچاق ۸۵ میلیاردی در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد طی ۷۲ ساعت گذشته درسطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عزیزالله ملکی گفت: ماموران انتظامی استان طی ۷۲ ساعت گذشته با اشراف کامل اطلاعاتی بر محورهای مواصلاتی و اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده، ۳۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: طی این مدت با تلاش ماموران چهار میلیون و ۱۱۱ هزار نخ سیگار، ۶ هزار و ۶۶۰ متر پارچه، ۲۲۳ دستگاه لوازم خانگی، ۳۵۵ قطعه خودرویی، ۹ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت، هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ، یک تن و ۶۸۰ کیلو برنج و ۹ هزار و ۹۰۰ ثوب البسه قاچاق کشف شد.

این مسئول با اشاره به اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده ۸۵ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال است، گفت: ۵۰ متهم در این رابطه دستگیر و ۵۹ فقره پرونده در زمینه قاچاق تشکیل شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تاکید کرد: پلیس با اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با این پدیده شوم و قاچاقچیان به صورت قاطع ، قانونی و بدون اغماض برخورد می کند.

کد مطلب 3808147

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