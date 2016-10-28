کشف کالاهای قاچاق ۸۵ میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عزیزالله ملکی گفت: ماموران انتظامی استان طی ۷۲ ساعت گذشته با اشراف کامل اطلاعاتی بر محورهای مواصلاتی و اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده، ۳۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: طی این مدت با تلاش ماموران چهار میلیون و ۱۱۱ هزار نخ سیگار، ۶ هزار و ۶۶۰ متر پارچه، ۲۲۳ دستگاه لوازم خانگی، ۳۵۵ قطعه خودرویی، ۹ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت، هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ، یک تن و ۶۸۰ کیلو برنج و ۹ هزار و ۹۰۰ ثوب البسه قاچاق کشف شد.

این مسئول با اشاره به اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده ۸۵ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال است، گفت: ۵۰ متهم در این رابطه دستگیر و ۵۹ فقره پرونده در زمینه قاچاق تشکیل شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تاکید کرد: پلیس با اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با این پدیده شوم و قاچاقچیان به صورت قاطع ، قانونی و بدون اغماض برخورد می کند.