رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهریورماه امسال با افتتاح مدارس جدید، بازسازی فضاهای آسیبدیده و تأمین تجهیزات آموزشی، اقدامات گستردهای برای آمادهسازی مدارس استان مرکزی در آستانه سال تحصیلی جدید انجام شد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی، بازسازی مدارس آسیبدیده، ارتقای امکانات ورزشی و توانبخشی و جلب مشارکت خیران نیک اندیش از مهمترین محورهای فعالیت این ادارهکل در آستانه بازگشایی مدارس بوده است.
مظهری تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، ۱۲۶ پروژه با مجموع ۵۰۲ کلاس درس در استان مرکزی تحویل شده که این اقدامات در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای مناطق مختلف استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به افتتاح چند طرح آموزشی و ورزشی در شهریور سال جاری ادامه داد: سالن ورزشی حاج عباس رعیت در شهرستان دلیجان، آموزشگاه مهندس بهرنگ مجرد و مدرسه سهکلاسه جلایر از جمله پروژههایی هستند که در این ماه افتتاح شدند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: مرکز توانبخشی و رفع اختلالات یادگیری خنداب نیز با هدف توسعه خدمات تخصصی آموزشی و فراهمسازی امکانات مورد نیاز دانشآموزان افتتاح شد تا زمینه دسترسی بهتر به خدمات آموزشی و توانبخشی در این شهرستان فراهم شود.
وی افزود: تحویل موقت دبستان برکت زندهیاد حاج احد طاعتی در روستای برج چشمه محمود نیز از دیگر اقدامات شهریورماه بود که در راستای توسعه فضاهای آموزشی مناطق روستایی انجام شد.
بازسازی مدارس آسیبدیده و تأمین تجهیزات آموزشی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی فضاهای آموزشی آسیبدیده برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس آسیبدیده شهرستان خمین با هدف فراهمسازی شرایط بازگشایی مدارس در مهرماه سال جاری دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیبدیده در جنگ رمضان نیز از دیگر اقدامات مهم این ادارهکل در شهریورماه بود که با هدف بازگرداندن فضاهای آموزشی به چرخه فعالیت و فراهمسازی شرایط حضور دانشآموزان در کلاسهای درس انجام شد.
مظهری تصریح کرد: در کنار بازسازی و آمادهسازی فضاهای آموزشی، ارسال تجهیزات آموزشی به شهرستان ساوه نیز انجام شد تا بخشی از نیازهای تجهیزاتی مدارس این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید تأمین شود.
وی ادامه داد: ۱۴ مدرسه آسیبدیده در این شهرستان بهسازی شده و از مجموع ۲۹ فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی آسیبدیده، ۲۰ فضا برای تحویل به دانشآموزان آماده شده است.
گسترش مشارکت خیران و گروههای جهادی در مدرسهسازی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در توسعه و بهسازی زیرساختهای آموزشی استان مرکزی گفت: انعقاد تفاهمنامه مقاومسازی و بهسازی هنرستان کارگاهی شهدای بازنه از جمله اقدامات انجامشده در شهریورماه است که با هدف ارتقای ایمنی و بهبود شرایط فضاهای مهارتی صورت گرفت.
وی افزود: تفاهمنامه همکاری ادارهکل نوسازی مدارس استان مرکزی و گروه جهادی شرکت ایرالکو نیز در قالب طرح شهید عجمیان منعقد شد تا از ظرفیت گروههای جهادی در بهسازی و ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی استفاده شود.
مظهری با اشاره به افتتاح همزمان دفاتر شوراهای بانوان مجمع خیرین مدرسهساز تصریح کرد: تقویت مشارکت بانوان خیر و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی در حوزه مدرسهسازی، زمینه گسترش مشارکتهای مردمی و حمایت از توسعه فضاهای آموزشی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: نظارت بر فرآیندهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و پیگیری مستمر برنامههای توسعهای از محورهای مورد توجه این ادارهکل است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژههای آموزشی و ارائه خدمات به مدارس بهبود یابد.
مظهری تاکید کرد: اقدامات شهریورماه نوسازی مدارس استان مرکزی با تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی، بازسازی و تجهیز مدارس آسیبدیده و جلب مشارکت خیرین انجام شد و تکمیل پروژهها و ارتقای ایمنی فضاهای آموزشی همچنان در اولویت قرار دارد.
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