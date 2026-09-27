به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری صبح یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت بحران شهرستان ایلام با اشاره به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانههای بارشی فعال به منطقه، بر لزوم قرارگیری تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در وضعیت آمادهباش کامل تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پاییز جاری پربارش پیشبینی میشود، خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در مدیریت بحران، حفظ جان و مال شهروندان است و این امر تنها از طریق پیشگیری امکانپذیر است.
فرماندار ایلام با اشاره به اقدامات انجام شده در مدیریت شهری، از تلاشهای شهرداری جعفرآباد و همکاری بخشداریها و دهیاریها در شناسایی نقاط حادثهخیز و لایروبی فوری انهارها، مسیلها و کانالهای دفع آب سطحی قدردانی کرد.
وی افزود: این اقدامات بهمنظور جلوگیری از انسداد مسیرها و بروز آبگرفتگی در معابر شهری و روستایی انجام شده است.
در پایان این نشست، اعضای کارگروه مدیریت بحران با ارائه گزارشهای آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی، بر لزوم همافزایی و هماهنگی بیش از پیش میان دستگاههای متولی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه تأکید کردند.
نظر شما