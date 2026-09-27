پیشرفت بیش از ۲۵۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با تشریح آخرین وضعیت عملکردی در بندر سیریک اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این اداره و هم‌افزایی موثر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، شاخص‌های عملکردی بندر سیریک افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که در نیمه نخست سال جاری، حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا با جهش بیش از ۲۵۰ درصدی همراه شد.

وی با اشاره به رونق ترانزیت خودرو در این بندر ساحلی افزود: با تمهیدات اجرایی صورت‌گرفته، رکورد ترانزیت بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در بندر سیریک به ثبت رسید که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های رو به‌ گسترش و جایگاه راهبردی این بندر در زنجیره تجارت دریایی است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به حضور فعال ناوگان کشتیرانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت خطوط کشتیرانی عملیات جابه‌جایی، بارگیری و انتقال کالا را در این بندر پشتیبانی می‌کنند که نقش بسزایی در ارتقای توان لجستیکی منطقه داشته‌اند.

محمدحسینی تختی همچنین با تأکید بر روند توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بندر سیریک به ۶۰ درصد رسیده است.

وی در این رابطه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات عمرانی اخیر، آماده‌سازی و ساخت محوطه استقرار خودروهای ترانزیتی به وسعت ۱۳ هزار مترمربع است که با هدف سرعت‌بخشی به فرآیند پهلوگیری، تخلیه‌وبارگیری به بهره‌برداری نزدیک می‌شود.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: بهبود رویه‌های گمرکی، تسهیل فرآیند تخلیه‌وبارگیری و سرعت‌بخشی به خدمات بندری و دریایی، نمودارهای عملکردی بندر سیریک را کاملاً مثبت کرده و افق روشنی از شکوفایی اقتصادی و رونق بازرگانی این بندر تجاری در جنوب کشور را رقم زده است