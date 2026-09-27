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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

ایران قدرتمند است؛

گلزن ازبکستان: شکست‌ناپذیری برابر ایران به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد

گلزن ازبکستان: شکست‌ناپذیری برابر ایران به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد

گلزن تیم ملی فوتبال ازبکستان با تمجید از عملکرد این تیم برابر ایران، شکست‌ناپذیری طولانی‌مدت مقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی را عاملی برای افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، «حسین نورچائف» مهاجم تیم فوتبال نوبهار نامنگان، پس از پیروزی ۳ بر یک ازبکستان برابر ایران درباره گل خود، پاس گل محمود و تغییرات تاکتیکی تیم ملی این کشور صحبت کرد.

تیم ملی فوتبال ازبکستان در دیداری دوستانه که در ورزشگاه مرکزی شهر فرغانه برگزار شد، با نتیجه ۳ بر یک برابر ایران به پیروزی رسید. حسین نورچائف که گل سوم ازبکستان را به ثمر رساند.

نورچائف با اشاره به کیفیت بالای این مسابقه اظهار کرد: دیدار برابر ایران در سطح بالایی برگزار شد. ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیا است و اینکه تیم ملی ازبکستان مدت زیادی است برابر این تیم شکست نخورده، اعتمادبه‌نفس زیادی به بازیکنان می‌دهد.

مهاجم نوبهار درباره گل خود نیز گفت پاس محمودجانوف نقش مهمی در این گل داشت. او با تمجید از پاس هم‌تیمی خود عنوان کرد: محمود پاس بسیار خوب و دقیقی داد و من فقط وظیفه‌ام را انجام دادم و توپ را به گل تبدیل کردم.

نورچائف درباره تغییر سیستم و تاکتیک تیم ملی ازبکستان نیز گفت: با توجه به اینکه توانستیم به پیروزی برسیم، فکر نمی‌کنم ایراد جدی در عملکرد تیم وجود داشته باشد. همه بازیکنان در زمین عملکرد بسیار خوبی داشتند و در چنین روزی درست نیست که به دنبال پیدا کردن ایراد باشیم.

او همچنین تأکید کرد که پیروزی برابر ایران اهمیت زیادی برای تیم ملی ازبکستان دارد و این تیم با اعتمادبه‌نفس بیشتری می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد.

کد مطلب 6959764
بهنام روان پاک

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