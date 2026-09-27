۶ حادثه در کردستان طی ۴۸ ساعت؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند

پیام جلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر کردستان در پی وقوع ۶ حادثه در نقاط مختلف استان به محلهای حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در مجموع این حوادث ۱۶ نفر دچار مصدومیت شدند که نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه، چهار مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: یک نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات امدادی لازم، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.
جلالی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در محورهای مختلف استان بیان کرد: برای امدادرسانی به این حوادث، هشت تیم عملیاتی از پایگاههای جمعیت هلالاحمر کردستان به محل اعزام شدند و عملیات با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی امدادی انجام گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: حضور و آمادگی نجاتگران در پایگاههای امدادی، بهویژه در محورهای پرتردد، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و ارائه خدمات امدادی به حادثهدیدگان دارد.
جلالی یادآور شد: جمعیت هلالاحمر کردستان با حفظ آمادگی عملیاتی، همچنان در کنار مردم استان برای ارائه خدمات امدادی در حوادث مختلف حضور خواهد داشت.
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