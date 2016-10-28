درخواست از پوتین برای ازسرگیری حملات ضد تروریستها در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس عملیات مشترک ستاد کل نیروهای مسلّح روسیه در سخنانی حملات گروه های مسلح در حومه شهر حلب را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، ژنرال «سرگئی رودسکوی» رئیس عملیات مشترک ستاد کل نیروهای مسلّح روسیه در سخنانی تاکید کرد: مسکو از سازمان های جهانی درخواست می کند که در خصوص حملات گروه های مسلح به مناطق مسکونی در حلب تحقیق کنند. گروه های مسلح امروز با ۲۰ تانک و ۱۵ خودرو زرهی برای حمله به محله های حلب تلاش کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: روسیه آماده است تا پیشنهادهای ارائه شده برای بهبود وضعیت انسانی در حلب را بررسی کند اما نه در راستای بهره برداری عناصر مسلح. نظامیان روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور درخواست کرده اند تا برای از سرگیری حملات علیه عناصر مسلح به آنها اجازه دهد.

ژنرال روسی همچنین بیان داشت: جنگنده آمریکایی روز ۲۴ اکتبر مدرسه ای را در منطقه تلکیف واقع در نزدیکی موصل هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر شد.

گفتنی است، در پی حملات خمپاره ای امروز گروه های مسلح به مناطق مسکونی شهر حلب ۱۵ شهروند سوری جان خود را از دست دادند و ۱۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.