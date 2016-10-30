رمان «بی خداحافظی برو» به زودی چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، رمان «بی خداحافظی برو» نوشته سارا کریم زاده به زودی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر می شود. این کتاب در قالب یکی از عناوین مجموعه «کتاب های قفسه آبی» این ناشر چاپ می شود.

این کتاب اولین رمان منتشرشده از سارا کریم زاده است که در آن زندگی یک زن تنها روایت می شود. این زن بعد از این که می فهمد، دوست داشته نمی شود و این دوست نداشته شدن به محوری برای تلاش برای گریز از جهان پیرامون اش تبدیل می شود.

داستان این رمان در خانه‌ای کوچک آغاز می‌شود و رابطه‌هایی که شخصیت اصلی داستان با عناصرِ تازه‌ زندگی‌اش اعم از آدم‌ها و اشیا انتخاب می‌کند، در آن به تصویر کشیده می شود. او از رازی مطلع شده که برایش هولناک بوده اما حالا می‌خواهد تک‌ بودنش را به خودش و فضای اطراف اثبات کند. اما یک باران تند و گودالی در دل زمین می‌تواند خیلی چیزها را عوض کند و به زمین سست نمی‌توان اعتماد کرد...

نویسنده این کتاب، سعی کرده با روش و منشی داستان گویانه، آن را بنویسد و در این راه سعی کرده مخاطب را جذب قصه کند. به این ترتیب روایتی پر از اتفاق و شخصیت ساخته شده است که به موجب آن، آدم های خاصی وارد زندگی شخصیت اصلی داستان می شوند. میان این بودن ها، نبودن مردی که گویی هست ولی همسرش را دوست ندارد از جمله مسائل مهم این رمان است. قهرمان داستان با بودن در چنین موقعیتی باید تصمیم بگیرد...

