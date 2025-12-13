  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

خوزستان‌ تا ۳ روز آینده با مه‌گرفتگی مواجه است

اهواز - مرکز مدیریت راه‌های خوزستان اعلام کرد: از امروز تا سه‌شنبه، پدیده مه غلیظ در اغلب مناطق استان به‌ویژه محورهای مواصلاتی حاکم خواهد شد و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای از حاکم شدن پدیده مه گسترده و کاهش دید افقی در سطح استان خبر داد. این شرایط جوی از اواخر روز شنبه ۲۲ آذر آغاز و تا اواسط وقت سه‌شنبه ۲۵ آذر ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، مه‌گرفتگی به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی شدت بیشتری خواهد داشت و رانندگی در این شرایط نیازمند رعایت دقیق نکات ایمنی است.

مرکز مدیریت راه‌ها از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و از چراغ مه‌شکن و نور پایین استفاده نمایند.

همچنین به منظور اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان، به کاربران جاده‌ای توصیه شده است پیش از سفر و حین تردد، اطلاعات لازم را از طریق سامانه ارتباطی ۱۴۱ شامل تلفن گویای ۱۴۱، پایگاه اینترنتی و اپلیکیشن این سامانه دریافت کنند.

    • BR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      بچه ها رو نمی‌دونیم چطور بفرستیم مدرسه هوا که شدید مه هست حتی سرویس بچه ها نمیتونه جایی رو ببینه ولی تعطیل نکردن

