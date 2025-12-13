آخرین قمر در عقرب پاییز و آذر ۱۴۰۴ چه زمانی است؟؛ فضیلت خواندن معوذتین

به گزارش خبرنگار مهر، قمر در عقرب پدیدهای نجومی و رویداد طبیعی و قابل مشاهده است که هر ماه یک بار اتفاق میافتد و در آن ماه از صورت فلکی عقرب عبور میکند. این پدیده هر ماه قمر ی یک بار اتفاق میافتد و معمولاً دو تا سه روز به طول میانجامد.
قمر در عقرب یک واقعیت نجومی است. برخی از علمای اسلامی در مورد قمر در عقرب بحث کردهاند. البته این موارد بیشتر به بحثهای علمی و نجومی مربوط میشوند و به باورهای خرافی یا سوءتفاهمهای عمومی در مورد این پدیده مربوط نمیشود.ریشه باور به نحس بودن قمر در عقرب به دوران باستان بازمیگردد. در آن زمان، اعتقاد بر این بود که حرکات اجرام آسمانی بر سرنوشت انسانها تأثیرگذار است. صورت فلکی عقرب نیز به دلیل شکل ظاهری و ارتباط با نیش عقرب، نمادی از خطر، آسیب و بدشانسی تلقی میشد. بنابراین، عبور ماه از این صورت فلکی به عنوان زمانی نامناسب برای شروع فعالیتهای مهم در نظر گرفته میشد.در متون دینی و روایات اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است. در این روایات، تأکید شده است که در زمان قمر در عقرب از انجام برخی کارها پرهیز شود. با این حال، باید توجه داشت که هیچ دلیل علمی قطعی برای این باور وجود ندارد. امروزه، بسیاری از افراد با استناد به تحقیقات علمی و بدون توجه به خرافات، به این موضوع میپردازند.
روزهای قمر در عقرب آذر ۱۴۰۴
طبق محاسبات نجومی، قمر در عقرب آذرماه ۱۴۰۴ در روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه از ساعت ۱ بامداد شروع میشود و تا شنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ۲:۵۵ بامداد ادامه خواهد داشت.
کارهایی که در روزهای قمر در عقرب باید از آنها پرهیز کرد
بر اساس باورهای سنتی و برخی توصیهها، در این ایام باید از انجام برخی کارها خودداری کرد. این کارها عبارتند از:
عقد و نکاح: شروع زندگی مشترک در این ایام توصیه نمیشود.
مسافرت: بهتر است سفرهای غیرضروری به تعویق بیفتد.
اقدام برای بچهدار شدن: تلاش برای بارداری در این ایام ممکن است مطلوب نباشد.
افتتاح کسب و کار: شروع فعالیتهای تجاری جدید در این بازه زمانی توصیه نمیشود.
تعیین نام: انتخاب نام برای نوزادان در این ایام مناسب نیست.
شروع کارهای بزرگ: بهتر است از انجام کارهای مهم و بزرگ در این ایام خودداری شود.
حجامت: انجام حجامت در این ایام توصیه نمیشود.
شروع کار جدید: شروع یک شغل یا فعالیت جدید در این بازه زمانی مناسب نیست.
فضیلت خواندن معوذتین
خواندن آیت الکرسی و سورههای معوذتین (فلق و ناس): این آیات در روایات اسلامی برای محافظت از بلاها توصیه شدهاند.
احادیث متعددی در فضیلت سوره فلق و ناس وارد شده است. عقبة بن عامر از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم نقل میکند که بعد از نزول این دو سوره فرمود: «آیا نمیدانی که آیاتی امشب نازل شدهاند که نظیر آنها را هرگز کسی ندیده است؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس».
آن حضرت، از جن و از چشم بد انسانها به الله پناه میبردند و دعا میکردند تا اینکه معوذتین نازل شد، و وقتی این دو سوره نازل گردید، این دو تا را میخواندند و چیز دیگری را نخواندند. و فرمودند: «هیچ پناه برندهای با چیزی بهتر از آن دو سوره نمیتواند به الله پناهنده شود». وقتی دردی در بدن خود احساس میکردند، معوذات را خوانده و بر خود دم میفرمودند.
و هر شب هنگامی که به رختخوابشان تشریف میبرد، دو کف دست خود را جمع میکرد و سه بار (قل هو الله احد) و (قل اعوذ برب الفلق) و (قل اعوذ برب الناس) را خوانده، در دستش دم میکرد، و سپس تا جایی که میتوانست از بدن خود را با دستانش مسح میفرمود. و این کار را ابتدا از سر و صورت و قسمت جلوی بدنش آغاز میکرد و سه بار این عمل را تکرار میفرمود. و به خواندن آنها بعد از هر نماز امر فرمودهاند. همچنین، فرمودهاند: «قل هو الله احد و معوذتین را صبح و شام سه بار بخوان؛ تو را از هر چیزی کفایت و حفاظت خواهند کرد».
