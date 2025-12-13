به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر شنبه ۱۳ کیلومتر از محور روستایی تیغاب به شندان با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان و با همکاری بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی به بهرهبرداری رسید.
مهدی هنری، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی، در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: محور تیغها به شندان با پیگیریهای انجامشده و مساعدت سردار محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی کشور، خارج از سهمیه استان و با حمایت ویژه قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: بخش قابل توجهی از سهمیه استان در حوزه قیر به این محور اختصاص یافت و با همکاری سپاه انصارالرضا (ع) و بسیج سازندگی، عملیات تأمین قیر، پخش و اجرای آسفالت در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
بهرهمندی بیش از هزار خانوار از محور تیغها به شندان
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با قدردانی از حمایتهای سردار مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، گفت: پشتیبانیهای مستمر در تأمین امکانات و تجهیزات نقش مؤثری در تسریع اجرای این طرح داشت.
هنری با اشاره به اهمیت این محور عنوان کرد: این مسیر علاوه بر تسهیل تردد بین مزارع چندین روستا، مورد استفاده بیش از هزار خانوار قرار میگیرد و نقش مهمی در بهبود تردد زائران دارد.
وی ادامه داد: زیرسازی این محور توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای شهرستان انجام شده و عملیات آسفالت آن بهطور کامل توسط بسیج سازندگی خراسان جنوبی اجرا شده است. ارزش ریالی بخش اجرایی انجامشده توسط بسیج سازندگی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان برآورد میشود.
اجرای بیش از دو میلیون مترمربع آسفالت در خراسان جنوبی
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: طی دو تا سه سال گذشته بیش از ۲۱ پروژه آسفالت در سطح استان به بهرهبرداری رسیده و نزدیک به ۷۰ پروژه دیگر نیز شناسایی شده که مراحل مقدماتی اجرای آنها در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: پروژهها با رویکرد مردمی و بر اساس اولویتهای اعلامشده از سوی مردم انتخاب میشوند که همین نگاه، موجب افزایش اثربخشی و رضایتمندی عمومی شده است.
خدمت صادقانه به مردم مقدمه بندگی خداوند است
سردار محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی کشور، نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت خدمت خالصانه به مردم گفت: باید خداوند متعال را شاکر باشیم که ما را در جایگاهی قرار داده تا توفیق خدمت به مردم را داشته باشیم؛ خدمتی که اگر با ایمان، اخلاص و باور قلبی همراه باشد، مقدمه بندگی خداوند خواهد بود.
وی افزود: کسی که در کرسی خدمت قرار میگیرد، اگر از خودسازی غافل شود، نمیتواند جامعه را بسازد. مسیر خدمت باید از اصلاح نفس و خودسازی آغاز شود.
مسئول بسیج سازندگی کشور با اشاره به جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خدمت در نظامی که پس از قرنها حکومت شیعی اسلامی را احیا کرده و مسیر تمدن نوین اسلامی را آغاز کرده است، جایگاه ویژهای دارد.
سردار زهرایی با اشاره به فشارهای دشمنان گفت: نظامی که بیش از چهار دهه در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرده، طبیعی است که با تحریم و فشارهای اقتصادی و فرهنگی مواجه شود، اما این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی از همکاری و تعامل مجموعههای اجرایی و نمایندگان مجلس در اجرای پروژههای عمرانی قدردانی کرد و گفت: همافزایی دستگاهها، رمز موفقیت در خدمترسانی به مردم است.
