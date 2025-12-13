وزیر جهاد کشاورزی وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوریقزلجه بعد ازظهر امروز شنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد و مورد استقبال استاندار قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی از اسکله بیست و سوم بندر امام و انبارهای غله بازدید خواهد داشت.
همچنین نشست با مدیران بندری و جهادکشاورزی از دیگر برنامههای نوری قزلجه در استان خوزستان خواهد بود.
این سفر با محوریت بررسی میدانی روند تخلیه، بارگیری و توزیع نهادههای کشاورزی از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام شده و هدف آن ارزیابی آخرین وضعیت تأمین نهادهها، تسریع در فرایند توزیع و رفع موانع احتمالی در زنجیره تأمین بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یکروزه، ضمن بازدید از بخشهای مختلف بندر، در جریان نحوه ورود، انبار و توزیع نهادههای اساسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود روند تأمین و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ میشود.
نظر شما