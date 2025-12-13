  1. استانها
وزیر جهاد کشاورزی وارد خوزستان شد

ماهشهر - وزیر جهاد کشاورزی با استقبال استاندار خوزستان از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه بعد ازظهر امروز شنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد و مورد استقبال استاندار قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی از اسکله بیست و سوم بندر امام و انبارهای غله بازدید خواهد داشت.

همچنین نشست با مدیران بندری و جهادکشاورزی از دیگر برنامه‌های نوری قزلجه در استان خوزستان خواهد بود.

این سفر با محوریت بررسی میدانی روند تخلیه، بارگیری و توزیع نهاده‌های کشاورزی از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام شده و هدف آن ارزیابی آخرین وضعیت تأمین نهاده‌ها، تسریع در فرایند توزیع و رفع موانع احتمالی در زنجیره تأمین بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یک‌روزه، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بندر، در جریان نحوه ورود، انبار و توزیع نهاده‌های اساسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود روند تأمین و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ می‌شود.

