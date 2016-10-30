طبس بالاترین نرخ بیکاری خراسان جنوبی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر یکشنبه در جلسه کمیته اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان وستادهماهنگی توسعه تعاون شهرستان طبس اظهارکرد: دولت می‌بایست بستر را برای اشتغال زایی افراد فراهم کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امار فارغ التحصیلان بیکار روز به روز در حال افزایش است، عنوان کرد: بخش عظیمی از فارغ التحصیلان فاقد مهارت هستند.

وی گفت: امروز شاهد افزایش نرخ بیکاری درکشور هستیم زیرا نگاه‌ها نسبت به بازار کار تغییر پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: دولت تدبیروامید جلوی استخدام را گرفت تا نگاه را ترمیم کند ونباید به این امید نشست که بستری دراستخدام دولتی فراهم گردد بلکه باید به سمت تعاونی‌ها به عنوان یک بخش مردمی دراقتصاد حرکت کرد.

سنجری افزود: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش تولید داخلی و ایحاد تحرک دربخش تولید دنبال شود.

وی با بیان اینکه همچنین طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی بعنوان یکی ازبرنامه‌های دولت برای حمایت ازتولید داخلی است، افزود: توسعه صادرات غیر نفتی، واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، حمابت ازواحدهای تولیدی درطرح رونق تولید برای حل مشکل طرحهای اقتصادی طرحهای نیمه تمام بامیزان پیشرفت بالای ۶۰ درصد ازمهم‌ترین برنامه‌های دولت است.

۷۹ درصد جویندگان کار در طبس فاقد مهارت هستند

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: شهرستان طبس درسرشماری سال ۹۰حدود ۵۷ هزارنفر جمعیت داشته است که حدود چهار هزارنفر بیکار بوده اند.

وی با بیان اینکه شهرستان طبس بالاترین نرخ بیکاری استان را داشته است، عنوان کرد: نرخ بیکاری طبس از نرخ بیکاری استان ۶۸ درصد بیشتر بوده است.

وی بیان داشت: نرخ مشارکت طبس از نرخ مشارکت اقتصادی استان۰.۱ درصد بوده است.

سنجری گفت: تعداد جویندگان کار در۶ ماهه اول سال ۹۵ برحسب جنسیت در طبس ۴۵۷ نفر بوده که از این میزان ۹۲ درصد مردان و هشت درصد زنان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده اند، عنوان کرد: این رقم در استان ۳۶ درصد است.

وی با اشاره به اینکه ۷۹ درصد جویندگان فارغ التحصیل در طبس فاقد مهارت هستند، ادامه داد: ۸۸ درصد جویندگان کار درشهرستان طبس درسن ۱۵ تا ۳۴ سال سن دارند که یک درصد پایین تر از میانگین استانی است.

عملکرد ضعیف صنعت و کشاورزی در حوزه اشتغال

سنجری از ایجاد ۲۷۶ فرصت شغلی درطبس خبر داد و بیان کرد: کاریابی ها توانسته اند برای ۸۹ نفر شغل ایجاد کنند و این در حالی است زمینه اشتغال وجود داشته اما جویندگان کار فاقد مهارت لازم بوده اند.

وی با بیان اینکه وضعیت اشتغال استان نسبت به طبس مناسبت تراست، گفت: عملکرد دو دستگاه صنعت و کشاورزی در شهرستان طبس مطلوب نیست.

وی عنوان کرد: اگر عملکرد این دستگاه ها مناسب بود نباید شاهد تعطیلی برخی شرکت‌ها و کارخانجات طبس باشیم چرا که وضعیت بیمه بیکاری ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه حفظ فرصتهای شغلی موجود باید دراولویت قرارگیرد؛ ادامه داد: تعطیلی یک بنگاه اقتصادی به نفع هیچکس نیست و همه در قبال آن مسئول هستیم.