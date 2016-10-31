نگاهی به سوابق سفرای جدید ایران در سه قاره

به گزارش خبرنگار مهر، هشت تن از سفرای جدید ایران در کشورهای نامیبیا، قطر، نروژ، مقدونیه، اوگاندا، غنا، صربستان و بلغارستان صبح امروز پیش از عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور دیدار کردند.

سابقه کاری برخی از سفرای تازه منصوب شده ایران در کشورهای فوق از میان این هشت تن بدین شرح است :

حمید ناطق نوری: سابقه فعالیت به عنوان دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در یکی از کشورهای اروپایی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده و سال ها سکانداری سیاست خارجی یکی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است. وی سفیر جدید ایران در بلغارستان شده است.

بلغارستان، کشوری در جنوب شرقی اروپاست و پایتخت آن شهر «صوفیه» است.

حسین ملاعبداللهی: سابقه مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد و به عنوان سفیر جدید ایران راهی صربستان می شود.

کشور صربستان، در اروپا و در شبه‌جزیره بالکان قرار دارد و پایتخت این کشور «بلگراد» است.

نصرت الله مالکی: پیشتر به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت امور خارجه بوده راهی کشور غنا خواهد شد.

کشور غنا در غرب قاره آفریقا واقع است و «آکرا» پایتخت این کشور است.

محمد حسن حبیب الله زاده: پیش از آنکه به عنوان سفیر ایران در نروژ منصوب شود، کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه بوده ودر ماموریت های روسیه و سوئیس انجام وظیفه کرده است.

نروژ، کشور پادشاهی مستقل و متمرکزی است که قلمروی آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی، یان ماین و مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال را دربرمی‌گیرد و پایتخت آن شهر «اسلو» است.

محمدعلی سبحانی: کار دیپلماتیک در حوزه عربی را با حضور در سفارت ایران در لبنان در دوره علی‌اکبر محتشمی‌پور آغاز کرده، سفیر ایران در لبنان و اردن و مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه در دولت اصلاحات بوده است. وی از طرف جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه جنوبی ما یعنی قطر اعزام خواهد شد.

قطر نیز کشوری عربی در جنوب غربی قارهٔ آسیا و در شرق شبه‌جزیره عربستان، در خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده‌است و پایتخت آن شهر «دوحه» است.

بر اساس این گزارش، امروز این هشت سفیر، وحید کریمی سفیر جدید ایران در نامیبیا، محمد علی سبحانی سفیر جدید ایران در قطر، محمد حسن حبیب الله زاده سفیر جدید ایران در نروژ، حسین کریمی سفیر جدید ایران در مقدونیه، مرتضی مرتضوی سفیر جدید ایران در اوگاندا، نصرت الله مالکی سفیر جدید ایران در غنا، حسین ملاعبدالهی سفیر جدید ایران در صربستان و حمیدرضا ناطق نوری سفیر جدید ایران در بلغارستان، گزارشی از محل ماموریت خود به رییس جمهور ارائه کردند.

روحانی در دیدار با سفرای تازه منصوب شده به آنها گفت: معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی دیگر کشورها و فراهم کردن زمینه های مناسب برای ارتقا سطح همکاری ها و اجرای پروژه های مشترک، از جمله وظایف سفرا در دوران ماموریتشان در کشورهای خارجی است.

گفتنی است، کماکان سفرای ایران برای حضور در سفارت خانه های ما در برخی کشورها همچون سوئیس و سوریه مشخص نشده است و آنگونه که «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امورخارجه گفته است در حال طی شدن مراحل ادرای آن قرار داریم که ممکن است این فرایند زمان بر باشد.