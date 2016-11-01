برنامه جدید دولت برای دارندگان سهام عدالت/پرداخت سود به مشمولان

به گزارش خبرنگار مهر، نام سهام عدالت را دولت محمود احمدی نژاد بر سر زبان ها انداخت. آن روزهایی که بر اساس فصل ششم قانون اصل ۴۴ قرار بر این شد که به ۶ دهک جامعه سهامی پرداخت شود که آنها را در سود و زیان پروژه های واگذار شده شریک کند و به نوعی همه مردم ایران را بر سر سفره واگذاری شرکتهای دولتی بنشاند.

آن روزها موضوع سهام عدالت آنقدر بر سر زبانها افتاده بود که مردم شهر و روستا همه خود را سهامدار می دانستند و برخی ها هم آنقدر از واژه سهامدار بودن خوششان آمده بود که پایشان به بورس و بورس بازی هم در مراحل بعد باز شد.

در واقع بر اساس تصمیم دولت، قرار بر این بود که شش دهک سهام عدالت بگیرند که مبلغ سهام مربوط به دهک اول و دوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک سه تا شش هم به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شد. از سوی دیگر قرار بر این بود که مردم عضو شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت و شرکت تعاونی سرمایه گذاری استانها شوند و سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر به نام شرکتهای سرمایه‌گذار شود.

داستان هر چه که بود، شناسایی افراد از سال ۸۵ شروع شد و مقرر گردید تا تمامی مشمولان در مدت یکسال شناسایی شوند؛ اما موضوع به این راحتی‌ها هم نبود و پروسه شناسایی هفت سال به طول انجامید. حتی دولت در برخی مقاطع تلاش کرد تا سود سهام عدالت را به دستشان برساند و به همین دلیل هم بانکهایی به عنوان عامل شناسایی و معرفی شدند تا مشمولان با در دست داشتن برگه‌های سهام عدالت خود، به بانک مراجعه کرده و سود سهام خود را دریافت کنند.

حال دولت می‌گوید که قرار است به دارندگان سهام عدالت، سود بدهد. میرعلی اشرف پوری حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی این خبر را برای اولین بار می‌گوید. او خبرهای خوشی را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که قرار است دولت حداکثر تا پایان سال آینده سود سهام عدالت را به دارندگان اعطا کند.

این خبر درست در روزهایی اعلام می‌شود که برخی داشتند کم کم از نگهداری برگه‌های سهام عدالت ناامید می‌شدند و دیگر امیدی به آن برگه های نه چندان ارزشمند نداشتند؛ اما با خبر تازه پوری حسینی، این اوراق برای سهامداران قطعا ارزش بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت.

رییس سازمان خصوصی سازی می‌گوید: سود سهام عدالت دیگر در سال آینده متعلق به دولت نیست بلکه به مشمولان این سهام تعلق دارد. بنابراین اگر سهام را نتوانیم آزاد کنیم و قابل معامله هم نباشد، لااقل باید سود آنرا در سال آینده به مشمولان پرداخت کنیم. ولی هنوز این موضوع و میزان سود پرداختی به صورت کامل ساماندهی نشده است؛ چراکه شرکتهای سهام عدالت هنوز کاملا منفک نشده است.

وی ادامه داد: هنوز این موضوع شناسایی نشده است که کدام شرکتها در اختیار مشمولان طرح قرار می‌گیرد و کدامیک به دولت بر می‌گردد. البته سازمان خصوصی سازی وظایف خود را انجام داده و پیش نویس آن را تهیه کرده و به مراجع ذیربط تحویل داده است، ولی هنوز تبدیل به مصوبه نشده است.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در مورد میزان سودی که در اختیار هر یک از دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد فعلا نمی‌توان اظهار نظر کرد ولی باید به این نکته اشاره کرد که در طول ده سال گذشته حدود ۴۲ هزار سهم به این طرح اختصاص پیدا کرده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است؛ ولی مابقی هنوز قیمت‌گذاری نشده و به نظر می‌رسد این مقدار قابل قیمت‌گذاری هم نباشد.

به گفته پوری حسینی، اینکه آیا ۱۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز در سبد قرار گیرد یا کنار گذاشته شود، مصوبه دولت را نیاز دارد. البته باید توجه داشت که اگر سهام شرکتی به سهام عدالت اختصاص یافته تا تیرماه فرصت دارد که مجمع برگزار کرده و سود سهام عدالت را جدا کنند و بعد از آن هم، ۸ ماه دیگر وقت دارند تادیه کنند؛ لذا تا پایان سال ۹۶ این پول در حساب مشمولان خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه سود سهام متعلق به مشمولان سهام عدالت برای فعالیت در سال ۹۵ که سال ۹۶ مشخص و پرداخت می‌شود، به دارندگان سهام عدالت اختصاص دارد قطعی است. مگر اینکه مجلس قانون دیگری وضع یا ابلاغیه دیگری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ممکن است این سهام را به دست مردم ندهیم ولی سود را در سال آینده به مردم خواهیم داد.