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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

داوران بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

داوران بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

هیأت داوران بخش ملی سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عالمی، محمدرضا هنرمند، رضا میرکریمی، محسن امیر یوسفی و داود خیام قضاوت فیلم های حاضر در بخش ملی سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را بر عهده دارند.

۶۵ فیلم در بخش داستانی، ۲۵ فیلم در بخش مستند، ۲۱ فیلم در بخش تجربی و ۳۵ فیلم در بخش پویانمایی مسابقه سینمای ایران با هم رقابت می کنند. کار داوری آثار راه یافته به بخش سینمای ایران جشنواره سی و سوم با حضور اعضای هیات داوران از دوشنبه ۱۰ آبان آغاز شده است.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.

کد مطلب 3812300

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