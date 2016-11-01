به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ سالی که امام(ره) عملا وارد مبارزه با استکبار شد، کشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ مقابل دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ است.

وی افزود: در تمام دنیا هر جا که علیه آمریکا حرفی داشته باشند آمریکا در آن کشور حضور اقتصادی، سیاسی و ... دارد و تنها کشوری که تمام قد در مقابل استکبار ایستاده و اجازه دخالت به آنها نداد، ایران اسلامی است.

سروری در ادامه با اشاره به فرمایشی از امام راحل در خصوص ۱۳ آبان که آن را انقلاب دوم نامید بیان داشت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان سبب شکسته شدن هیمنه آمریکای جنایتکار و نقشه های شوم آنها می شود.

وی یادآور شد: کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که ابتذال در گفته هایشان بیداد می کند برای کشور خود برنامه ای ندارند اما برای تهدید ایران خط و نشان می کشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متذکر شد: امسال راهپیمایی ۱۳ آبان بخاطر بحث نفوذ که در دستور کار استکبار قرار دارد از حساسیت ویژه ای برخوردار است و خدا را شاکریم که تا کنون با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری هیچ نفوذی شکل نگرفته اما باید بدانیم آمریکا بر این موضوع اصرار دارد تا بتواند ایران را به زانو در آورد.

سروری تداوم انقلاب و اقتدار کشور را مرهون استمرار راهپیمایی‌ها و مراسمات مذهبی دانست و افزود: مراسم ۱۳ آبان با هدف استمرا آرمان‌های انقلاب و امام راحل باید با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

وی محل تجمع را روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ۹ صبح مقابل اداره کل آموزش و پرورش اعلام کرد و افزود: سخنران این مراسم عبدالرضا مصری نماینده مردم استان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور است.

به گفته سروری همزمان با راهپیمایی، سوزاندن آدمک های شیطانی استکبار، برپایی غرفه های فرهنگی، توزیع اقلام تبلیغی در سطح گسترده از دیگر برنامه هایی است که اجرا خواهد شد.

وی از اجرای سرود همگانی در راهپیایی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: روز ۱۲ آبان زنگ استکبار ستیزی در سراسر استان به صدا در خواهد آمد و در مدرسه امام حسین(ع) این زنگ به صورت نمادین نواخته خواهد شد.

این مسئول در پایان اظهار داشت: از فرصت روز ملی مبارزه با استکبار باید استفاده کرد و در شبکه های اجتماعی تسخیر لانه جاسوسی مجازی در استکبار جهانی را برجسته سازی کنیم تا در بخش های مختلف آگاهی مردم افزایش یابد.