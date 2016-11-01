چین از جنگنده مخفی خود رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ به بزرگترین بازار هوایی جهان تبدیل شود از همین رو با ترتیب دادن نمایشگاه هوایی جدیدترین تولیدات و دستاوردهای خود را در این رابطه به نمایش گذاشته است.

در همین رابطه امروز سه شنبه چین از جدیدترین جنگنده خود با نام J۲۰ که بطور محرمانه در حال ساخت آن بود رونمایی کرده و آنها را به پرواز در آورد.

پرواز این جنگنده بر فراز محوطه نمایشگاه در حالی انجام شد که پیش از آن هیچگونه اطلاع رسانی در خصوص پرواز جنگنده های J۲۰ در نمایشگاه نشده بود.

جی ۲۰ (J-۲۰)یک جنگنده ساخت شرکت «چنگدو» نیروی هوایی ارتش چین بوده که به عنوان یک فایتر (جنگنده) رادار گریز نیز شناخته می شود. اولین نسل از جنگنده جی ۲۰ در سال ۲۰۱۱ میلادی تولید شد.

سایت میلیتاری فکتوری (Military Factory) درباره جنگنده جی بیست عنوان داشت: جی بیست نسل پنجم از جنگنده های جمهوری خلق چین بوده که توانایی رقابت با جنگنده های پیشرفته آمریکایی را دارد. این جنگنده مدلی نزدیک به جنگنده های پیشرفته آمریکایی و روسی است که قابلیت مانور پذیری بالایی داشته و در سال ۲۰۱۸ میلادی به صورت رسمی عملیاتی خواهد شد.

سایت میلیتاری فکتوری درباره قابلیت های این جنگنده تصریح کرد: این جنگنده با طول ۲۳ و عرض ۱۵ متر، وزن کلی ۳۵ تن ، برد عملیاتی بیش از ۲۱۰۰ مایل (بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر) ، سرعت ۲۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، انواع موشک های هوا به هوا و هوا به سطح را حمل می کند و می تواند بمب های هدایت شونده را نیز شلیک کند.

جی-۲۰ جنگنده‌ای چندمنظوره و تک‌سرنشینه و با بال‌مثلثی است که هم برای ماموریت‌های هوابه‌زمین و هم برای ماموریت‌های برتری هوایی طراحی شده‌است. جی-۲۰ از همتاهای آمریکایی (اف-۲۲ و اف-۳۵) و روسی (سوخو پک فا) خود بزرگتر است و بدنه‌ای کشیده دارد.