حمایت دولت از فروش قسطی مسکن/تحریک رقابت در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی افزود: دولت باید شرایط ساخت مسکن برای سرمایه‌گذاران، خرید مسکن برای شهروندان و امکانات خرید و ساخت را ایجاد کند، بدین معنا که درصورت ساخت خانه از سوی انبوه‌ساز امکانات بانکی فراهم باشد یا اگر شهروندی تمایل به خرید خانه داشت بتواند از وام بانکی استفاده کند.

به گفته چگنی، فروش قسطی که به نوعی لیزینگ مسکن است تعاملی بین سازنده‌ها با بانک مسکن ایجاد و شرایط را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران و سازندگان به منابع مالی دسترسی پیدا کنند، واحدهای ساخته شده را بفروشند و دوباره به سمت تولید بروند.

این مقام مسئول بیان کرد: در این طرح، خریداران هم می توانند تا ۵۰ درصد قمیت باقی مانده واحد مسکونی خریداری شده از این طریق را در یک دوره ۵ تا ۸ ساله پرداخت کنند.

وی گفت: فروش قسطی مسکن می‌تواند تا حدی شرایط بازار مسکن را بهبود ببخشد و باعث ایجاد شرایط رقابت در حوزه متقاضیان شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، افزود: با مجموعه اقدامات دولت، نرخ سود بانکی در ساخت و خرید در بافت فرسوده به ۸ درصد رسید که عدد قابل قبولی است ضمن اینکه هم‌اکنون، چندین محصول در ارایه تسهیلات مختلف برای حوزه مسکن وجود دارد.

وی اظهار داشت: بحث صندوق‌های زمین و ساختمان و همچنین، لیزینگ مسکن هم مطرح شده است که بخشی از آنها اجرایی شدند یا در شرف اجرایی شدن هستند.