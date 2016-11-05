سروش جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در سریال «مرز خوشبختی» که برای نوروز ۹۶ در شبکه دو ساخته می شود، گفت: «مرز خوشبختی» کاری از حسین سهیلی زاده است و معمولا آثار او اجتماعی و درام هستند. این سریال هم با همان فضا پیش می رود و نقش من کمی کمدی است و حال و هوایی طنز دارد.

وی ادامه داد: کار حدود یک هفته است کلید خورده است و چون در شهرستان محلات کار می کنیم شیوه کاری کمی متفاوت است. ما از ۶ صبح تا حدود ۶ یا ۷ شب سر کار هستیم اما هنوز قطعی نیست تا چه زمانی در اینجا هستیم ولی فکر می کنم حدود یک هفته دیگر در محلات باشیم.

جمشیدی درباره بازی خود در این مجموعه یادآور شد: تلاش می کنم با توجه به صحبت هایی که با آقای سهیلی زاده داشتیم هم فضای کمدی نقشم حفظ شود و در عین حال با شخصیت هایی که تا الان از من دیده شده متفاوت باشد.

وی درباره تفاوت این نقش با نقش «قیمت» در مجموعه «دورهمی» گفت: تلاش می کنم نقشم تکراری نباشد و اتفاق جدیدی را رقم بزنم اما اینکه چقدر متفاوت دربیاید و از شخصیت قیمت فاصله بگیرم، نمی دانم و باید مخاطب ماحصل کار را ببیند.

جمشیدی درباره ضبط دوباره «دورهمی» تصریح کرد: فعلا چند قسمت در «دورهمی» جلو هستیم و تا زمانیکه سری جدید کلید بخورد این قسمت ها پخش خواهند شد. سری جدید قرار است بعد از ماه صفر تولید شود و با ساختار و اتفاقات جدید همراه است، نمایش ها هم تغییر می کنند اما اینکه چه تغییراتی داشته باشد و حتی چه کسانی در کار باشند یا نباشند هنوز مشخص نیست. حتی هنوز با خود بازیگران هم گفتگویی انجام نشده است.

وی درباره اینکه حضورش در حال حاضر به کارهای کمدی محدود شده است، اظهار کرد: دغدغه کاری من کمدی است و اگر در کنار آن کار خوب درام هم پیشنهاد شود دوست دارم در آن هم حضور داشته باشم. اتفاقا آرزوی کاری من کمدی بوده است و اکنون حالم خوب است چون در راستای علاقه ام حرکت می کنم.

این بازیگر در پایان درباره اینکه حضور در «مرز خوشبختی» مانع کار در «دورهمی» خواهد شد یا خیر؟ گفت: برآوردها بر این بوده است که «مرز خوشبختی» حدود سه ماه وقت مرا بگیرد و «دورهمی» اولویت من است. اگر قرار باشد در سری جدید حضور داشته باشم برنامه ریزی می کنم که در هر دو این آثار حضور داشته باشم.