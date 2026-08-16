به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالخالق کشاورزی گفت: بخش جدید فوقتخصصی ERCP و اندوسکوپی گوارش کودکان مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز با حمایت خیرین و اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، همزمان با هفته دولت به صورت کامل افتتاح و تجهیز خواهد شد.
وی ادامه داد: با تلاش مستمر همکاران دفتر فنی و تیم مدیریتی بیمارستان، این بخش در هفته دولت سال جاری با تجهیز کامل به صورت رسمی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: ایجاد این بخش فوقتخصصی از درخواستهای دیرینه اساتید و پیشکسوتان بخش کودکان بیمارستان نمازی بوده است؛ چراکه آنان همواره بر ضرورت ایجاد فضایی مستقل و متمرکز برای ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی گوارش کودکان تأکید داشتهاند.
وی ادامه داد: راهاندازی این مرکز میتواند بخشی از نیازهای درمانی بیماران مبتلا به بیماریهای پیچیده گوارشی را پاسخ دهد و با تمرکز خدمات تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت مراقبت و درمان کودکان را فراهم کند.
کشاورزی با بیان اینکه این بخش میتواند در ارائه خدمات فوقتخصصی به بیماران جنوب کشور نقش مؤثری داشته باشد، گفت: توسعه زیرساختهای درمانی و فراهم کردن امکان ارائه خدمات پیچیده و تخصصی در مراکز دانشگاهی، یکی از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
وی همچنین با اشاره به نقش خیرین سلامت در اجرای این پروژه، از مشارکت آنان در ساخت و توسعه بخش جدید قدردانی کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز متعهد است در کنار استفاده از ظرفیت خیرین، تکمیل زیرساختهای فیزیکی و فرآیند تجهیز این واحد را با جدیت دنبال کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره ظرفیتهای بخش جدید ERCP و گوارش کودکان نیز گفت: این بخش در فضایی به وسعت ۷۸۰ مترمربع طراحی شده و دارای دو اتاق آندوسکوپی و یک اتاق مجهز به دستگاه پیشرفته ERCP ویژه کودکان است.
کشاورزی افزود: این مرکز همچنین با ۱۲ تخت فوقتخصصی گوارش کودکان و یک بخش مراقبتهای ویژه (ICU) با ظرفیت هشت تخت، امکان ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به بیماران را فراهم خواهد کرد.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از این بخش، گامی مهم در توسعه خدمات فوقتخصصی گوارش کودکان در بیمارستان نمازی و ارتقای ظرفیتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شمار میرود.
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