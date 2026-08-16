به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در ابتدای این نشست، آل عوض مشاور فرهنگی استاندار ضمن قدردانی از توجه ویژه استاندار البرز به این طرح، بر اهمیت و ضرورت تدوین دانشنامه البرز تأکید کرد و گفت: استان البرز با وجود پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های اجتماعی و جایگاه اثرگذار خود در تحولات معاصر، نیازمند اثری جامع، مستند و مرجع برای ثبت و بازنمایی این داشته‌هاست.

وی افزود: تدوین این دانشنامه از آن جهت ضروری است که می‌تواند به انسجام‌بخشی دانسته‌ها و اسناد مربوط به استان کمک کند و زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر هویت، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی البرز فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به دستور استاندار، از سپردن مسئولیت پیگیری و مدیریت اجرایی پروژه به خانم ساناز اسفندیاری خبر داد و این موضوع را گامی مؤثر در انتظام‌بخشی و پیشبرد منسجم این پروژه دانست.

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در ادامه، کاظمینی با تأکید بر جایگاه راهبردی این طرح گفت: دانشنامه البرز صرفاً یک اثر فرهنگی نیست؛ بلکه سند هویتی و مرجع شناخت استان برای نسل امروز و فردا محسوب می‌شود و می‌تواند بستر شناسایی، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی البرز باشد.

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وی افزود: مشارکت پژوهشگران، محققان و صاحب‌نظران استانی، ستون اصلی این پروژه است. البرز از وجود اندیشمندان، استادان دانشگاه و کارشناسان متعهدی برخوردار است که بهره‌گیری از دانش و تجربه آن‌ها می‌تواند دقت، اعتبار و جامعیت این دانشنامه را تضمین کند. این مشارکت باید از مرحله گردآوری داده‌ها تا تدوین نهایی مدخل‌ها به‌صورت نظام‌مند و مستمر دنبال شود.

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کاظمینی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز همچنین با اشاره به گستره موضوعات این پروژه، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌های استان تأکید کرد و گفت: برای تحقق یک اثر فاخر و ماندگار، لازم است نهادها و مجموعه‌های فرهنگی استان با نگاهی واحد و مشارکتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

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بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانشنامه البرز در ۷ بخش اصلی تدوین خواهد شد که محورهای گوناگون تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، جامعه، میراث و دیگر موضوعات هویتی استان را دربر می‌گیرد و قرار است بستری جامع برای گردآوری و ثبت میراث مادی و معنوی البرز فراهم کند.

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به‌زودی جلسات تخصصی این پروژه با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد تا روند تدوین دانشنامه با دقت و انسجام بیشتری ادامه یابد.