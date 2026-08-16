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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

«دانشنامه البرز» در هفت بخش تدوین می‌شود

«دانشنامه البرز» در هفت بخش تدوین می‌شود

کرج- جلسه اطلاع‌رسانی و سامان‌دهی پروژه دانشنامه البرز با حضور مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، در ابتدای این نشست، آل عوض مشاور فرهنگی استاندار ضمن قدردانی از توجه ویژه استاندار البرز به این طرح، بر اهمیت و ضرورت تدوین دانشنامه البرز تأکید کرد و گفت: استان البرز با وجود پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های اجتماعی و جایگاه اثرگذار خود در تحولات معاصر، نیازمند اثری جامع، مستند و مرجع برای ثبت و بازنمایی این داشته‌هاست.

وی افزود: تدوین این دانشنامه از آن جهت ضروری است که می‌تواند به انسجام‌بخشی دانسته‌ها و اسناد مربوط به استان کمک کند و زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر هویت، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی البرز فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به دستور استاندار، از سپردن مسئولیت پیگیری و مدیریت اجرایی پروژه به خانم ساناز اسفندیاری خبر داد و این موضوع را گامی مؤثر در انتظام‌بخشی و پیشبرد منسجم این پروژه دانست.

در ادامه، کاظمینی با تأکید بر جایگاه راهبردی این طرح گفت: دانشنامه البرز صرفاً یک اثر فرهنگی نیست؛ بلکه سند هویتی و مرجع شناخت استان برای نسل امروز و فردا محسوب می‌شود و می‌تواند بستر شناسایی، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی البرز باشد.

وی افزود: مشارکت پژوهشگران، محققان و صاحب‌نظران استانی، ستون اصلی این پروژه است. البرز از وجود اندیشمندان، استادان دانشگاه و کارشناسان متعهدی برخوردار است که بهره‌گیری از دانش و تجربه آن‌ها می‌تواند دقت، اعتبار و جامعیت این دانشنامه را تضمین کند. این مشارکت باید از مرحله گردآوری داده‌ها تا تدوین نهایی مدخل‌ها به‌صورت نظام‌مند و مستمر دنبال شود.

کاظمینی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز همچنین با اشاره به گستره موضوعات این پروژه، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌های استان تأکید کرد و گفت: برای تحقق یک اثر فاخر و ماندگار، لازم است نهادها و مجموعه‌های فرهنگی استان با نگاهی واحد و مشارکتی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانشنامه البرز در ۷ بخش اصلی تدوین خواهد شد که محورهای گوناگون تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، جامعه، میراث و دیگر موضوعات هویتی استان را دربر می‌گیرد و قرار است بستری جامع برای گردآوری و ثبت میراث مادی و معنوی البرز فراهم کند.

به‌زودی جلسات تخصصی این پروژه با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد تا روند تدوین دانشنامه با دقت و انسجام بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6918417

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