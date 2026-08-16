به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور بعد از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از جنگلبانان شهرستان شفت به مناسبت ۲۵ مردادماه، روز ملی جنگلبانی ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات و تلاش‌های جنگلبانان، اظهار کرد: جنگلبانان از جمله نیروهایی هستند که با حضور مستمر و مسئولانه در عرصه‌های طبیعی، وظیفه مهم حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند ملی را بر عهده دارند.

وی افزود: جنگل‌ها و منابع طبیعی از مهم‌ترین سرمایه‌های خدادادی کشور به شمار می‌روند و حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند تلاش، مسئولیت‌پذیری و حضور جهادی نیروهای منابع طبیعی و جنگلبانان است.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به اهمیت جنگل‌های شهرستان شفت، خاطرنشان کرد: حفظ این عرصه‌های ارزشمند تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست و همه مسئولان و مردم باید در صیانت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند. فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش مشارکت عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها و تخریب‌های احتمالی داشته باشد.

معاون فرماندار شفت: منابع طبیعی، میراثی برای نسل‌های آینده

در ادامه این برنامه، مهدی اخوان، معاون فرماندار شفت، با تبریک روز ملی جنگلبانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی جنگلبانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی شهرستان قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی قرار دارند و در شرایط مختلف با حضور در عرصه‌های طبیعی، از سرمایه‌های ملی و محیط زیست شهرستان صیانت می‌کنند.

معاون فرماندار شفت با بیان اینکه منابع طبیعی میراثی برای نسل‌های آینده است، افزود: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

اخوان بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از منابع طبیعی علاوه بر حفظ محیط زیست، زمینه‌ساز توسعه پایدار و برخورداری نسل‌های آینده از مواهب طبیعی خواهد بود.

تعامل دستگاه‌ها، رمز موفقیت در حفاظت است

ابراهیمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت، با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه جنگلبانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از خدمات و زحمات این نیروها قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی، اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های ملی نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

ابراهیمی افزود: جنگل‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل زیست‌محیطی، تأمین آب، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری طبیعت دارند و صیانت از این منابع ارزشمند باید با جدیت دنبال شود.

مدیر منابع طبیعی شفت: جنگلبانان در خط مقدم حفاظت

علیرضا خرسندی، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت، در این آیین ضمن گرامیداشت روز ملی جنگلبانی، به بیان اهمیت و جایگاه جنگلبانان در حفاظت از منابع طبیعی پرداخت.

وی اظهار کرد: جنگلبانان با حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و انجام وظایف حفاظتی، نقش مهمی در حراست از جنگل‌ها و مراتع شهرستان دارند و بسیاری از اقدامات آنان در شرایط دشوار و با وجود سختی‌های فراوان انجام می‌شود.

مدیر منابع طبیعی شفت با قدردانی از تلاش‌های جنگلبانان، بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از نیروهای حفاظتی تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند عزم جدی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است و بدون مشارکت عمومی، صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند دشوار خواهد بود.

خرسندی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از طبیعت، خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفظ جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های ملی شد.

تجلیل از جنگلبانان و غرس نهال به‌عنوان نماد حفاظت

در پایان این آیین، با حضور مسئولان شهرستان، از جنگلبانان و نیروهای فعال در حوزه حفاظت از منابع طبیعی به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

همچنین به مناسبت روز ملی جنگلبانی و با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی، یک اصله نهال میوه در این برنامه غرس شد تا این اقدام نمادین، بر اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز و منابع طبیعی شهرستان شفت تأکید داشته باشد.