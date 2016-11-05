مشارکت ایران- ونزوئلا در صنایع پتروشیمی منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی پتروشیمی ایران، با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی «ونیران» در عسلویه با مشارکت ایران و ونزوئلا، اجرای این طرح یک میلیون و ۶۵۰ هزار تنی تولید متانول با مشارکت سرمایهگذاران ونزوئلا به طور کامل منتفی شده است.
محمود احمدینژاد و هوگو چاوز، روسای وقت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا یک دهه قبل در عسلویه، کلنگ ساخت یک مجتمع پتروشیمی تولیدکننده متانول را به زمین زدند.
برای اجرای این پروژه پتروشیمیایی، پس از تاسیس شرکت مشترک «ونیران» شرکت پتروشیمی بینالملل ایران ۴۹ درصد، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی یک درصد، پکیون ونزوئلا ۴۹ درصد و شرکت سرمایهگذاری ونزوئلا (آی. پی. اچ. ال) یک درصد سهم این طرح را در اختیار گرفتند.
بر اساس برآوردهای انجام گرفته، به منظور ساخت این مجتمع ۱.۶ میلیون تنی متانول به حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز بود که در نهایت پس از سالها مذاکره، سرمایه گذاری طرف ونزوئلایی در این طرح پتروشیمیایی ایران به طور کامل منتفی شده است.
تورج سید ارونقی، مدیر عامل پتروشیمی «ونیرانآپادانا» با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد سهام شریک ونزوئلایی در این طرح پتروشیمی از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس خریداری شده است، گفت: در حال حاضر، مسئولیت سرمایهگذاری این طرح صرفا بر عهده شرکت ایرانی بوده و طرف ونزوئلایی هیچ سهمی برای مشارکت و سرمایهگذاری در تکمیل و بهرهبرداری این مجتمع پتروشیمیایی ندارد.
در شرایط فعلی، پیشرفت ساخت این مجتمع تولیدکننده متانول به حدود ۲۶ درصد رسیده و مذاکرات با سرمایهگذاران و فاینانسورهای بینالمللی برای تامین منابع مالی این طرح پتروشیمی آغاز شده است.
از سوی دیگر، با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام درآمدهای نفتی ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت اوپک، به شدت کاهش یافته به طوری که اخباری مبنی بر ورشکستگی شرکت ملی نفت ونزوئلا «PDVSA» منتشر شده است.
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