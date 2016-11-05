ارائه خدمات مضاعف به زائران حسینی در ایام منتهی به اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ حسین رضایی با اشاره به اشتیاق روزافزون خیل مشتاقان زیارت بارگاه ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای دریافت گذرنامه در شهر تهران گفت: اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ به منظور تکریم ارباب رجوع، تسریع، روان سازی و ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات گذرنامه ای به صورت ویژه از هشتم تا ۲۷ آبان ماه سال جاری ساعت کار اداره مهاجرت و گذرنامه شهر تهران را در تمامی ایام حتی روزهای جمعه تا ساعت ۱۸ افزایش داده است.

سرهنگ رضایی با اشاره به تلاش مضاعف ادارات مهاجرت و گذرنامه شهر تهران ، برای افزایش خدمت رسانی به شهروندان در روزهای مانده به ایام اربعین حسینی(ع)، اظهارداشت: با رایزنی های انجام شده ساعت کاری دفاتر خدمات پلیس + ۱۰ افزایش یافته و در دو جمعه باقیمانده به اربعین نیز این مراکز اقدام به اخذ مدارک و ثبت اطلاعات مربوط به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)خواهند کرد.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت با اشاره به صدور گذرنامه طی ۷۲ ساعت در این ایام، افزود: در حالت عادی کار صدور گذرنامه بین چهار روز تا حداکثر یک هفته به طول می انجامد اما در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به زائران حضرت سید الشهداء (ع) با تلاش کارکنان گذرنامه کمتر از ۷۲ ساعت صادر خواهد شد.

معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس پایتخت بیان کرد:برابر هماهنگی های به عمل آمده بستر مناسب به منظور پشتیبانی فناوری و اطلاعات از سامانه های مرتبط با امور مهاجرت و گذرنامه فراهم آمده و بحمدلله در این زمینه مشکلی نخواهد بود.

سرهنگ رضایی رصد لحظه ای فرایند صدور گذرنامه ، تقویت دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ، تزریق به موقع درخواست ها به زیر سیستم گذرنامه و در نهایت صدور گذرنامه و تحویل به متقاضیان در ایام منتهی به اربعین حسینی (ع) را به عنوان یکی از ماموریت های مهم اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ مطرح کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸ دفتر رسمی حج و زیارت در سطح شهر تهران نسبت به صدور روادید ویژه زائران اربعین حسینی (ع) اقدام می کنند ، اعلام داشت:متقاضیان دریافت روادید خروج از کشور (روادید انفرادی و گروهی) در ابتدا با ورود به سامانه "سماح" برای دریافت ویزا ثبت نام و سپس با مدارک مورد نیاز به دفتر رسمی حج و زیارت شهر تهران مراجعه و روادید خود را دریافت می کنند.

سرهنگ رضایی نسبت به سوء استفاده برخی از کلاهبرداران از زائران اربعین حسینی هشدار داد و اظهار داشت:به زائران توصیه می کنیم از ثبت نام در موسسات، آژانس ها و سایت های غیر رسمی خودداری و هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.

معاون مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه شهروندان عزیز برای انجام کارهای خود به ویژه امور مربوط به گذرنامه تنها به یک دفتر خاص مراجعه نکنند که این کار باعث ازدحام شده و روند رسیدگی و ارائه خدمات را با کندی مواجه می سازد، خاطر نشان کرد:زائران گرامی تا فرصت باقی است نسبت به دریافت گذرنامه خود اقدام و کار اخذ گذرنامه و یا تمدید آن را به روزهای واپسین مانده به اربعین موکول نکنند.