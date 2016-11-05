حمله به گروه فیلم جدید آلفونسو کوارون در مکزیکوسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کادر تولید فیلم جدید این کارگردان مشهور مکزیکی در حالی که در حال تولید فیلم جدید وی بودند، با دزدانی روبه‌رو شدند که گوشی‌های همراه، کیف‌ها و جواهرات آنها را سرقت کردند.

گروه سازنده فیلم جدید کوارون در پایین شهر مکزیکوسیتی با این ماجرا روبه رو شدند. این گروه با حضور شماری از مقامات رسمی کمیسیون فیلم شهر مشغول کار بودند که با این تهاجم روبه رو شدند. وقتی این اتفاق افتاد خود کوارون سر صحنه حضور نداشت.

گفته شده دو تن از زنان گروه زخمی و در نهایت پنج نفر راهی بیمارستان شدند.

در نامه این گروه آمده است در حالی که مقامات رسمی سعی دارند وانمود کنند که این یک حمله فردی بوده، اما ماجرا اینطوری نبوده و چند نفر به گروه سازندگان حمله کرده‌اند.

سایت خبری ال‌پاییس نوشته است یک ویدیو از این رویداد به دست آمده که نشان دهنده این حمله است. درحالی که پلیس محلی این حمله را تکذیب کرده است، اما دادستان این حمله و سرقت را تایید کرده است.

کوارون برنده جایزه بهترین کارگردانی اسکار سال ۲۰۱۴ شد و این جایزه را برای فیلم «جاذبه» به دست آورد. او اولین مکزیکی است که در ۱۵ سال اخیر موفق به کسب این جایزه شد. گفته شده فیلم جدید وی درباره زندگی یک خانواده متوسط در مکزیکوسیتی در اوایل دهه ۱۹۷۰ است.